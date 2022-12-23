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選後大檢討！他痛陳綠營出賣核心價值　「別再為政治現實鄉愿妥協」

▲▼彰化市議員當選人楊子賢。（圖／翻攝楊子賢臉書）

▲彰化市議員當選人楊子賢。（圖／翻攝楊子賢臉書）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨九合一大選潰敗，黨內檢討聲浪不斷，對此，民進黨議員當選人楊子賢23日表示，許多原有的支持者不願出來投票，其中的一個原因是：民進黨為了短期目標的勝選，卻漸漸丟失掉長期賴以唯生的招牌「清廉、勤政、愛鄉土」，民進黨必須振作起來，用具有約束力的黨紀，以行動劃清界線，才會重拾更多熱愛台灣、固守本土的人們支持。

對於九合一大選後，綠營堪稱「大鳴大放」檢討，楊子賢表示，他一直在觀看、也一直在思考，「我們看到的是選票結果：許多原有的支持者不願出來投票，那到底是為什麼？我們有沒有深刻的檢討？我認為其中的一個原因是：偏移了的核心價值。」

而近期台南政壇紛擾不斷，學甲88槍擊案引爆太陽光電疑案、經發局長陳凱凌涉貪遭到聲押、議長選舉更是砲聲隆隆。楊子賢指出，今天在台南市所發生的一切，正正是最明顯的縮影：民進黨為了權力，睜一隻眼閉一隻眼的政治現實鄉愿中，一而再地不惜出賣核心價值。

楊子賢指出，不是不行妥協，但為了拉攏地方派系靠向黑金的妥協，只會換來妥協、妥協、再妥協，為了短期目標的勝選，卻漸漸丟失掉長期賴以唯生的招牌「清廉、勤政、愛鄉土」。

楊子賢指出，選後走訪基層謝票傾聽民意時，他注意到大家不只是不滿防疫政策下，微觀的、個人的失落感，更大的不滿是，「就讓你們大贏特贏了，為什麼成績單上的細項，那些長年希望你們打敗對手的科目，分數卻越來越相近了。」

對於選後檢討，楊子賢表示，一直以來都是國家的「利益」大於黨，所以黨的「除弊」要快於國家。

楊子賢呼籲，民進黨必須振作起來，再次重申道德勇氣的標準，才足以凸顯基本立場，用具有約束力的黨紀，以行動劃清界線，才會重拾更多熱愛台灣、固守本土的人們支持。

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