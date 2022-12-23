曝賴清德「2必除障礙」　吳子嘉：沒處理好2024就完了

▲賴清德競選黨主席，向黨員報告。（資料照／記者黃克翔攝）



實習記者李密／台北報導

近日副總統賴清德投入民進黨主席競選，他於政見發表會時表示，面對這次選舉失敗，若民進黨已讀不回，或因論文抄襲、民進黨同志有「黑金」背景，沒有聽見基層聲音就無法獲得人民支持。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，賴清德當前目標是幹掉蘇貞昌和黑道中常委，若無法將這些障礙掃除，「2024就完了。」

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／行政院提供）



賴清德21日晚間前往新北三重，出席首場「向黨員報告」政見發表會，他以「礦坑中的金絲雀」比喻這次選舉，若是民進黨已讀不回，更大的危機將在後面；對於敗選原因，賴清德直言，是否因為論文抄襲、民進黨同志有「黑金」背景，或沒有聽見基層的聲音，所以沒有辦法獲得人民的支持，強調民進黨要好好面對失敗，重新贏回人民的信賴。

對此，吳子嘉指出，賴清德在新北市開出第一槍，接下來一路到屏東會開幾槍？賴清德既然話匣子打開就不會停，現在賴清德有兩個目標。第一個是蘇貞昌一定要下台，現在賴清德背後有一股改革的力量，要扶起趴在地上的民進黨，一定要把蘇貞昌幹掉。

吳子嘉說，第二個目標是幹掉黑道中常委，民進黨的改革必須要回到人事動盪才有意義，若賴清德揹著這些人，一定選不好2024。他強調，這不見得是賴清德的目標，但是這場運動到最後當選，這兩個目標一定要達成，否則賴清德2024就完了。