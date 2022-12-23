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綠議員怒轟民進黨「該下台的不下台」　3問題拖垮大選

記者黃翊婷／綜合報導

副總統賴清德參選民進黨主席，昨日（22日）在南投舉行第二場黨員座談會。對於民進黨九合一大選慘敗，基層砲聲不斷，民進黨南投縣議員賴燕雪更是直接在會中痛批，「該下台的不下台，該負責的不負責，該面對的不面對，這就是民進黨當前面對的危機」。

賴清德南投座談，綠基層狂轟「該下台的不下台」。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲賴清德前往南投，出席第二場「向黨員報告」政見發表會。（圖／翻攝自Facebook／賴清德，下同。）

賴清德22日晚間前往南投，出席第二場「向黨員報告」政見發表會，現場由立委林靜儀擔任主持人，立委羅美玲、行政院中部辦公室執行長蔡培慧也與會致詞。然而，面對九合一大選慘敗，綠營基層砲聲不斷。

賴燕雪在會中痛批，民進黨這次面對執政以來最大挫敗，每一次檢討都是廢話一堆，應該針對問題來檢討，第一是年輕人不出來投票，自己的票全部都被國民黨買掉了，中央是不是對於民眾要的答案「已讀不回」，才會導致年輕人不出來投票，為什麼中央對於基層服務確實花很多錢，卻得不到回應，這是民進黨要檢討的重點。

賴燕雪接著說，「該下台的不下台，該負責的不負責，該面對的不面對，這就是民進黨當前面對的危機」，但是很多人不敢講真話，現在基層黨員憤怒的原因是，中央沒有回應民意的期待，「我們的疫苗確實做得很好，我們的高端講不清楚，我們的論文也是一大問題，我們的黑金也是一大問題」，如果這些問題都沒有面對、檢討，將會拖垮民進黨未來的大選。

賴燕雪強調，民進黨政府中央做得很好沒錯，但是應該用負責任的態度檢討，基層黨員沒有愧對民進黨，南投縣民沒有愧對民進黨，而是民進黨愧對了南投縣民。

賴清德南投座談，綠基層狂轟「該下台的不下台」。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▼▲民進黨基層希望黨中央好好檢討敗選原因。

賴清德南投座談，綠基層狂轟「該下台的不下台」。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

此外，也有基層黨員表示，不明白檢調單位為何對於行賄沒有行動，這次南投縣是「民進黨員個人」對抗「國民黨的團結」，國民黨可以用黨的力量，希望賴清德聽到黨員的聲音，黨部主委也要負責任。

另一名基層黨員說，民進黨不能跟國民黨一樣，民進黨跟國民黨分別獲得3分之1民意支持，但民進黨不只要爭取自己的那3分之1，還要爭取另外的3分之1，遇到「黑跟金」要馬上處理，希望這方面可以確實證明「民進黨與國民黨是不一樣的」。

還有基層黨員表示，應該解決兩個問題，一是抖音，二是因為大家過得辛苦，加上年金改革的問題，特別是國小老師最嚴重。

賴清德南投座談，綠基層狂轟「該下台的不下台」。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲賴清德承諾會解決問題。

賴清德也在22日深夜於臉書發文承諾，每一位前輩的諍言，他絕不會迴避，會盡全力提出對策，一一解決，民進黨九合一選舉失敗後，陷入最黑暗的夜晚，「我們要像台灣人過冬至般，加強團結、檢討改進、保持理想、拿出志氣。我相信，最寒冷、最長的夜晚一定會過去。」

賴清德說，民進黨存在的價值，就是要照顧「艱苦人」和年輕人，如果無法照顧弱勢，基層就沒有理由支持民進黨，如果忽視年輕人就學、經濟、居住問題、疫情對創業的衝擊等問題，也會失去國家未來主人的支持，如果司法無法發揮功能，社會將會失去和諧，也會失去大眾對國家的信心，「我們要用正確的態度，面對選舉的結果，民主，就是人民作主，民主是民進黨所追求的價值。民進黨選輸，但人民沒有輸，我們應該正視民意的警訊。只有貼近真實民意，誠懇和社會對話，誠心檢討自身的不足和錯誤，才能推動符合人民需求的政策。」

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