3歲女童寒流侵襲中走失　永康警積極尋童平安回家

▲永康分局永信所積極尋獲3歲走失女童，通知家長平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局永信所12月19日下午4時36分許接獲110通報，有3歲女童走失，值班人員警員莊竣程立即通報協尋，所長王建智獲悉後趕緊於轄區內巡視，找尋女童蹤跡，隨後於下午4時46分許在復國一路與復華七街路口時，發現40歲盧姓女子徒步牽著一名女童，經上前詢問尋獲。

盧女向警方表示，在街上看到女童獨自一人行走，因來往車潮甚多恐造成危險，即趕緊將女童牽在身邊，等候有無家屬找尋。經警方查對女童特徵及身分，確定係所通報之失蹤女童，惟女童似乎喜歡上熱心盧女，哭泣不願分離，因該處離派出所不遠，所長王建智遂請盧女牽著女童步行至派出所，自己則以巡邏機車緩騎在後戒護安全，並同步通知女童父親47歲陸男前來派出所帶回。

據悉女童趁母親晾衣服時，徒步走失1公里之遠，家屬對警方與盧女的熱心與伸出援手充滿感謝之意。

永康分局長甘炎民提醒民眾，家中若有年幼兒童，應隨時注意其安全，避免讓幼童離開視線，平時亦可教導幼童走失時正確的求助方式；如發生走失情形，也請主動撥打110報案，以利警方即時提供協助，多一份助力，讓幼童能儘速平安返家。