　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

3歲女童寒流侵襲中走失　永康警積極尋童平安回家

▲永康分局永信所積極尋獲3歲走失女童，通知家長平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永康分局永信所積極尋獲3歲走失女童，通知家長平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局永信所12月19日下午4時36分許接獲110通報，有3歲女童走失，值班人員警員莊竣程立即通報協尋，所長王建智獲悉後趕緊於轄區內巡視，找尋女童蹤跡，隨後於下午4時46分許在復國一路與復華七街路口時，發現40歲盧姓女子徒步牽著一名女童，經上前詢問尋獲。

▲永康分局永信所積極尋獲3歲走失女童，通知家長平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

盧女向警方表示，在街上看到女童獨自一人行走，因來往車潮甚多恐造成危險，即趕緊將女童牽在身邊，等候有無家屬找尋。經警方查對女童特徵及身分，確定係所通報之失蹤女童，惟女童似乎喜歡上熱心盧女，哭泣不願分離，因該處離派出所不遠，所長王建智遂請盧女牽著女童步行至派出所，自己則以巡邏機車緩騎在後戒護安全，並同步通知女童父親47歲陸男前來派出所帶回。

▲永康分局永信所積極尋獲3歲走失女童，通知家長平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據悉女童趁母親晾衣服時，徒步走失1公里之遠，家屬對警方與盧女的熱心與伸出援手充滿感謝之意。

▲永康分局永信所積極尋獲3歲走失女童，通知家長平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局長甘炎民提醒民眾，家中若有年幼兒童，應隨時注意其安全，避免讓幼童離開視線，平時亦可教導幼童走失時正確的求助方式；如發生走失情形，也請主動撥打110報案，以利警方即時提供協助，多一份助力，讓幼童能儘速平安返家。

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
5萬球迷迎接返國　姆巴佩「臉超臭」笑不出來
要大家拿錢出來！　高虹安助理：兔姐覺得有問題，但老闆堅持
小四女童確診病逝　媽媽在班群留下心痛訊息「不要被新冠騙了」
吳宗憲兒「低調參加《大嘻哈2》」結局被暴雷！台上急制止
今天9點搶先開放訂位！　全台第2間「饗饗」要開了
強尼戴普、安柏世紀和解！「超扯賠償金」出爐　她證實破產
空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地瞬間禿一大片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

3歲女童寒流侵襲中走失　永康警積極尋童平安回家

銀髮族另類耶誕禮　新北市圖推「樂齡閱讀箱」

來新北玩中和四號公園　都市森林中體驗特色遊戲場

研發支出適用投資抵減　應留意專案認定申請程序以免遭調整補稅

桃園「環保行政園區」啟用　環保局團隊近600人員先行進駐

桃園消防局平鎮工廠消防演習超逼真　民眾安心過好年

荷蘭美聲馬丁和Mary-Jess開箱龍崎光節空山祭　兩位巨星大讚令人難忘

參與聖誕嘉年華實踐愛的力量　環球科大時尚造型設計系偏鄉送愛

黃偉哲邀請特教師生與家長　參與波力救援小英雄互動展

邁入新里程碑！　台南市生物資料庫攜手台灣人體生物資料庫

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

劉在錫7度奪SBS大賞卻尷尬道歉！　主辦方遭轟「根本捉弄池錫辰」

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

3歲女童寒流侵襲中走失　永康警積極尋童平安回家

銀髮族另類耶誕禮　新北市圖推「樂齡閱讀箱」

來新北玩中和四號公園　都市森林中體驗特色遊戲場

研發支出適用投資抵減　應留意專案認定申請程序以免遭調整補稅

桃園「環保行政園區」啟用　環保局團隊近600人員先行進駐

桃園消防局平鎮工廠消防演習超逼真　民眾安心過好年

荷蘭美聲馬丁和Mary-Jess開箱龍崎光節空山祭　兩位巨星大讚令人難忘

參與聖誕嘉年華實踐愛的力量　環球科大時尚造型設計系偏鄉送愛

黃偉哲邀請特教師生與家長　參與波力救援小英雄互動展

邁入新里程碑！　台南市生物資料庫攜手台灣人體生物資料庫

被酸核武爛！金與正嗆「試試看就知道」　暗示近日再發射飛彈

愛莉莎莎開課「12天賺5千萬」真相！收入真實算法曝…苦笑冒冷汗了

鹽水漱口、咬大蒜殺菌？醫「4字吐真相」　1動作恐發炎致癌

想蹭梅西卻搞烏龍　印度議員稱他「在這出生」被噓爆急刪文

法國隊返國5萬球迷上街迎接　姆巴佩還是笑不出來

安倍晉三遇刺亡震驚全球！「最挺台日首相」之死　扯出統一教黑幕　

電影《想見你》宣布1230台灣上映！大陸定檔24日…台灣早1天辦先行場

冬至起「財運爆發TOP4生肖」！屬雞運勢反轉　第1名工作有福星出手

護國神山太波動！　投信業者改推「巴菲特價值型投資」ETF

畢書盡要「捐腎救母」！急崩潰：別把我愛的人帶走　媽媽洗腎1年病況曝

外國妹子初體驗火療刮痧！ 經2小時調理：氣血很順暢

地方熱門新聞

來新北玩中和公園　都市森林中體驗遊戲場

平鎮工廠消防演習超逼真　民眾安心過好年

3歲女童寒流侵襲中走失警積極尋童

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」謝票

桃園紙箱男童身世曝光！社會局找到人了

林志展總召說第二大黨當副議長

荷蘭美聲馬丁和Mary-Jess開箱龍崎光節空山祭

桃園「環保行政園區」啟用　近600人員進駐

黃偉哲邀參與波力救援小英雄互動展

112年台東土地平均漲幅1.28％　「地王」還是它

教育補助款考核台南市再度蟬聯全國第一

另類耶誕禮　新北市圖推「樂齡閱讀箱」

板橋溪北公園停車場如期發包　力拚2023年動工

台南學甲槍擊案5共犯羈押禁見

更多熱門

相關新聞

冬天手腳冰冷　中醫揭做1件事秒回溫

冬天手腳冰冷　中醫揭做1件事秒回溫

明日（21日）強烈大陸冷氣團南下，周五（23日）還有另一波更強的冷空氣來襲。不少民眾一旦天氣變冷，手腳也會跟著冷吱吱，中醫師余雅雯表示，手腳冰冷有3種情況，其中之一是缺乏運動習慣，這類型的人不需要特意進補，只要動一動，效果立竿見影。

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

下波逼寒流5天凍更久　圖看暴跌10°C

下波逼寒流5天凍更久　圖看暴跌10°C

消防曬鮮肉帥哥裸照籲保暖　網歪樓

消防曬鮮肉帥哥裸照籲保暖　網歪樓

開暖氣被唸浪費　媽聽貓會冷秒OK

開暖氣被唸浪費　媽聽貓會冷秒OK

關鍵字：

女童寒流侵襲走失

讀者迴響

熱門新聞

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

誇張！營養午餐業者搞烏龍　竟讓國小學童「吃餿水」

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

小四女童病逝　媽在班群留訊息「不要被新冠騙了」

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

快訊／踢進4球飲恨！姆巴佩IG說出心裡話

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

下波逼寒流5天凍更久　圖看暴跌10°C

即／法國本澤馬宣布退出國家隊

宛宛兒押10萬大回本！「秒奔銀行」領運彩獎金　下注方式曝光

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

更多

最夯影音

更多
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾
林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面