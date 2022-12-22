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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱臣遠4訴求要國防部恢復軍審　批蔡政府兵役政策反覆

▲立委邱臣遠、張其祿召開「兵役政策反覆不一？防衛國家沒有決心」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委邱臣遠、張其祿召開「兵役政策反覆不一？防衛國家沒有決心」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

2023年倒數9天，國防部尚未宣布兵役延長，傳出是由總統蔡英文下周召開國安會議後宣布。民眾黨立委邱臣遠、張其祿對於蔡政府兵役政策反覆不一，今（22日）召開記者會，其中邱提出4點訴求，包括籲蔡英文與國防部長邱國正即刻公告兵役延長，也請國防部研議恢復《軍審法》，整頓渙散軍紀，重振國軍形象。

邱臣遠表示，8月1日時蔡英文第一次對外表示，義務役役期將延長為一年，並預計在明年中公告，同一天下午遭到國防部澄清「各界意見研議中，尚未定案」，然而12月7日換邱國正在立法院答詢表示「兵役延長，12月底以前就一定會公告」，馬上總統府發言人張惇涵就打臉表示「沒有確定時程的規劃，還沒有定案」，總統府與國防部根本是政治考量，怕失去年輕選票，大打兵役延長假球。

「裁軍容易，擴軍難！」邱臣遠指出，在先前的精實案、精進案中，許多的營區遭到整併，人力遭到裁撤，現在又在民進黨政府的執政下，要恢復成一年制役期；國軍平時就已經出現募兵困難，基層士官短缺，恐怕面臨有義務役，但是沒人訓練的窘境。回復一年制義務役後，粗估需要投入約3000位基層幹部，在國防部無法改善及正視募兵慘況前，要在增加11個新訓旅之後，第一時間投入足夠的人力進行訓練作業，又不能影響日常戰備，恐怕難度不小。

邱臣遠表示，現代化戰爭強度高、節奏快，過去的人海戰術早已不適用，國軍卻仍然沿用二次世界大戰的訓練方式，無法有效培訓應對當前高科技與現代化戰爭，國防部應思考加入都市城鎮戰訓練，讓官兵熟悉戰鬥模式。再加上台灣少子化問題日漸嚴重，每個士兵都應該當作菁英培養，否則兵役如何延長都是緣木求魚。

張其祿指出，國防情勢及兩岸關係近年在民進黨操縱抗中保台情緒下卻越顯嚴峻，蔡政府對於兵力不足、兵役調整規劃卻是一拖再拖。然而台灣目前面對中國威脅，國防軍力數、訓練役期時間長度、教召天數及兵力對人口占比與有敵情疑慮的國家相比明顯偏低。因此，對役期及訓練制度的調整，國防部及政府應秉持專業，建立全面的國防規劃、儘快與向國民妥善說明溝通。

張其祿表示，國防提升除了役期改革之外，最重要還是要建立「全體防衛意識」，到底政府要建立起的整體國防意識要如何建立？如何有效提升國防實力？至今政府都沒有一體完整的規劃告訴國人，讓人不解，而國防部又宣布志願役部隊將全面「實戰化」訓練，這更讓國人匪夷所思，難道以前的訓練都不是為了實戰嗎，還是都只是為了演戲，呼籲國防部及政府應秉持專業，建立全面的國防規劃，確保國家安全。

邱臣遠向國防部提出4點訴求：第一、請蔡英文及邱國正，即刻公告兵役延長，讓適齡役男妥善規劃生涯；第二、請國防部重新審視營區、人力及裝備需求，以最快速度將上世紀的老舊裝備汰除，提高國軍官兵士氣。

第三、請國防部研議恢復軍審法，整頓渙散軍紀，重振國軍形象；國防部調整訓練方式，汰除不合時宜的老舊訓練，加入現代化戰爭訓練，並且調整體能訓練項目，達到提升專業部隊戰力的目的。

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