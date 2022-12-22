蔡英文終於要出來了！　她大喊：謝天謝地

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨歷經九合一大選、「延長賽」嘉義市長選舉連續挫敗，讓黨內瀰漫檢討聲浪。總統蔡英文21日坦言，各項執政數字表現與人民實際感受有落差，同時宣布下周將召開國安高層會議。對此，媒體人王時齊預告，蔡英文將會親自宣布兵役規劃，直呼「她終於要出來了，謝天謝地！」

蔡英文21日晚間在臉書發表千字文，直言執政者強調整體施政成果，而受到衝擊的人的親身感受，才是選民投票的決定性因素。她坦言，各項數字所表現出來的國家整體的表現及實力，與人民實際感受的落差，確實是應該去檢討的。

蔡英文宣布，下周將召開國安高層會議，就未來國際政經變遷局勢下，台灣整體的經濟情勢，以及國安議題進行討論，在盤整行政院、各部會共同準備的方案後向各界報告。

▲總統蔡英文、副總統賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

王時齊今天上午在《94要客訴》網路直播節目上表示，民進黨敗選後，蔡英文在過去一個月時間裡沒有閒著，並沒有因為大敗而懷憂喪志，因為她知道自己仍是總統，所以自11月26日開始，蔡英文聽取了各方的意見，知道有些事情必須要做。

王時齊緊接著指出，蔡英文接下來要做幾件大事，其中一塊就是兵役的處理，而且總統會親自出來告訴大家，兵役未來規畫應該怎麼做。此時，王時齊驚呼「她終於要出來了，謝天謝地！」

▲王時齊爆料，蔡英文將會親自出面解釋兵役議題。（圖／94要客訴）

作家苦苓日前曾在臉書分析民進黨敗選原因，其中一項直指「蔡英文不理媒體、不和民眾溝通」。王時齊認同苦苓的說法，坦言這確實是大家共同的意見，「那就是總統妳到底在哪裡？」她表示，蔡英文一直很排斥公開露面，不過這是無法迴避的事情，「所以一定要克服，妳必須露面」。

不過，王時齊強調，國防議題本來就是蔡英文主管的業務，所以她必須出來，藉此不但可以提振民進黨傳統支持者的士氣，也因為蔡英文個人大於整個民進黨，所以那些過去曾投票給她，但並非民進黨員的人會聽得進去、是會有效果的，「民進黨這個有機體將會重生」。

針對兵役延長議題，總統府發言人張惇涵21日說明，以強化全民防衛戰力為目標、以強化守衛家園為任務、以強化訓練內容為核心的義務役改革方案，正進入最後盤整階段；而總統蔡英文下周召開國安高層會議後，會再向外界報告，確切的時間或形式若有確定，則將另行通知。

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