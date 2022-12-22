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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文終於要出來了！　她大喊：謝天謝地

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨歷經九合一大選、「延長賽」嘉義市長選舉連續挫敗，讓黨內瀰漫檢討聲浪。總統蔡英文21日坦言，各項執政數字表現與人民實際感受有落差，同時宣布下周將召開國安高層會議。對此，媒體人王時齊預告，蔡英文將會親自宣布兵役規劃，直呼「她終於要出來了，謝天謝地！」

蔡英文21日晚間在臉書發表千字文，直言執政者強調整體施政成果，而受到衝擊的人的親身感受，才是選民投票的決定性因素。她坦言，各項數字所表現出來的國家整體的表現及實力，與人民實際感受的落差，確實是應該去檢討的。

蔡英文宣布，下周將召開國安高層會議，就未來國際政經變遷局勢下，台灣整體的經濟情勢，以及國安議題進行討論，在盤整行政院、各部會共同準備的方案後向各界報告。

▲▼副總統賴清德14日正式完成民進黨主席選舉參選登記,民進黨勢必走向「後蔡英文時代」,蔡英文在剩餘總統任期內與賴清德兩人的互動關係將成為各方矚目焦點。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文、副總統賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

王時齊今天上午在《94要客訴》網路直播節目上表示，民進黨敗選後，蔡英文在過去一個月時間裡沒有閒著，並沒有因為大敗而懷憂喪志，因為她知道自己仍是總統，所以自11月26日開始，蔡英文聽取了各方的意見，知道有些事情必須要做。

王時齊緊接著指出，蔡英文接下來要做幾件大事，其中一塊就是兵役的處理，而且總統會親自出來告訴大家，兵役未來規畫應該怎麼做。此時，王時齊驚呼「她終於要出來了，謝天謝地！」

▲▼ 。（圖／94要客訴）

▲▼ 。（圖／94要客訴）

▲王時齊爆料，蔡英文將會親自出面解釋兵役議題。（圖／94要客訴）

作家苦苓日前曾在臉書分析民進黨敗選原因，其中一項直指「蔡英文不理媒體、不和民眾溝通」。王時齊認同苦苓的說法，坦言這確實是大家共同的意見，「那就是總統妳到底在哪裡？」她表示，蔡英文一直很排斥公開露面，不過這是無法迴避的事情，「所以一定要克服，妳必須露面」。

不過，王時齊強調，國防議題本來就是蔡英文主管的業務，所以她必須出來，藉此不但可以提振民進黨傳統支持者的士氣，也因為蔡英文個人大於整個民進黨，所以那些過去曾投票給她，但並非民進黨員的人會聽得進去、是會有效果的，「民進黨這個有機體將會重生」。

針對兵役延長議題，總統府發言人張惇涵21日說明，以強化全民防衛戰力為目標、以強化守衛家園為任務、以強化訓練內容為核心的義務役改革方案，正進入最後盤整階段；而總統蔡英文下周召開國安高層會議後，會再向外界報告，確切的時間或形式若有確定，則將另行通知。

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