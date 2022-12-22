同為敗選檢討　王鴻薇怒批蔡英文：死守執政數字不認錯

▲王鴻薇。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一大選民進黨慘敗，總統蔡英文與副總統賴清德21日皆發表敗選檢討。針對總統蔡英文稱，「執政者常常看的是各項數字所表現出來的國家整體的表現及實力，但這些數字背後的虛實卻與人民實際感受有落差」，國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇22日痛批，蔡英文至今並不承認自己「做得不好」，而是認為人民沒有感受到她的好，質疑「賴清德面對了，蔡英文呢？」

蔡英文昨日晚間透過臉書說明，執政者時常看國家整體，尤其是在各項數字所表現出來的國家整體的表現及實力，但這些數字背後的虛實與人民實際感受有落差。她認為，強調整體施政成果，而人民的感受，特別是受到衝擊的人的親身感受，才是每一位選民在每一次選舉中，投票的決定性因素。

另外，賴清德昨日晚間出席首場「向黨員報告」政見發表會時，針對敗選原因指出，此次選舉為「礦坑中的金絲雀」，人民在這次選舉中用選票告訴民進黨，若是民進黨已讀不回，更大的危機將在後面，應誠實面對民進黨的不足，包括社會大眾提出來，是否論文抄襲的事情、民進黨同志有「黑金」背景的事情，甚至是沒有接觸基層，沒有聽見人民的聲音，所以沒有辦法獲得民眾的支持，以致沒辦法第一時間做出說明和反應。

對此，王鴻薇今日表示，昨天蔡英文與賴清德同時發表了對民進黨敗選檢討，賴清德願意提出「論文抄襲、黑金、沒聽基層聲音」來面對民進黨真正的問題；相對的，蔡英文經歷敗選將近一個月提出的反省，卻是死守著自己的執政數字不錯，認為是「數字背後的虛實卻與人民實際感受有落差」。

「蔡英文至今並不承認自己做得不好，而是認為人民沒有感受到她的好。」王鴻薇批評，2022年大選，蔡英文不只全面沒收初選，還為了前新竹市長林智堅論文抄襲爭議，下令全黨挺一人，與台灣大學對立，在臉書發文要大家喊出「林智堅沒有抄襲」。

王鴻薇開轟，這般衝擊人民是非認知，讓民進黨與社會是非對錯脫節，更讓林智堅受不了壓力黯然退選；立委高嘉瑜說的「一屍五命」之所以一語成懺，就是因為蔡英文的剛愎自用讓自己的威信掃地。

王鴻薇痛批，民進黨立法院黨團如今還在想著如何將選舉公報學歷欄位去掉，毫不自覺自省，蔡英文先前曾說「黑金政治跟地方派系政治，都是台灣民主進一步深化，必須要嚴肅面對的挑戰，民進黨始終堅持清廉、勤政、愛鄉土的信念」，但是直到全面敗選後的今天，黑金仍然影響著民進黨。

王鴻薇狠嗆，民進黨現今仍有許多當朝官員強詞奪理、囂張跋扈，行政院長蘇貞昌與國安局長陳明通等人都還在位，尤其衛福部長薛瑞元的嘴臉更是讓人民義憤填膺，呼籲賴清德正視掌權者戀棧濫權，不要只會選擇性檢討，而沒有真正回應民眾的聲音。