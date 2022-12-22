快訊／周春米最新小內閣名單！原研考處長黃國榮出任副縣長

▲周春米公布最新小內閣名單。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

屏東縣長當選人周春米今（22）日公布最新一波小內閣名單，副縣長由原研考處長黃國榮出任，衛生局長、研考處長分別由原副局長張秀君、副處長謝孟良升任。另外，教育處長則延攬國立屏東大學專任教育學系教授劉育忠擔任，加上先前公布的勞動暨青年事務處長、客務處三人為新任外，其他多數局處長均獲得留任。

周春米在22日率小內閣團隊公開亮相，包括副縣長黃國榮、秘書長邱黃肇崇（留任）、勞動暨青年發展處長李雨蓁（新任）、教育處長劉育忠（新任）、客務處長李明宗（新任）、民政處長徐富癸（留任）、文化處長吳明榮（留任）、環保局長顏幸苑（留任）、原住民處長顏成仁（留任）、傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭（留任）、衛生局長張秀君（新任）、研考處長謝孟良（新任）等。

周春米在受訪時表示，「從當選後1小時喜悅之後，就開始思考需要怎樣的團隊陪伴打拼」。她坦言，要承接八年優秀團隊的屏東縣政，壓力不小，而她自立委時期就跟潘縣長的團隊合作，對縣政並不陌生，因此她決定要能夠立刻上手的戰鬥團隊。在縣府團隊成員的組成以穩定、執行效能強為原則之下，僅做了小幅度的調整，她強調新官上任沒有蜜月期，她與縣政團隊會馬上進入狀況，讓縣政無縫接軌。

雖然小內閣異動幅度不大，但周春米也堅持用人原則，她依個人的法律背景在挑選團隊成員時，除了符合職務的專業背景、能力之外，特別考慮的是操守及各自職務上的特性。例如，各方關切的副縣長人選，她決定請擔任過農業處長、現任研考處長的黃國榮擔任，主要就是考量他熟悉屏東最重要的農業產銷問題，更是她競選期間政策白皮書的總召集人，非常了解所有的政策。此外，他是內埔鄉的客家子弟，個性沉穩、做事有條理，未來一定可以協助穩定縣政團隊，做好業務的整合工作。

為了穩定文官，包括秘書長邱黃肇崇及事務官的一級主管，周春米都暫時未做調整，至於政務官，如民政處長徐富癸、城鄉處長李怡德、文化處長吳明榮、環保局長顏幸苑、原民處長顏成仁、傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭，都繼續留在原崗位推動縣政。

周春米是屏東有始以來第一位女縣長，從縣政團隊男女比例來看，24局處共啟用15位男性9位女性，女性超過1/3，佔37.5%。