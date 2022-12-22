台南捐血中心庫存告急　黃偉哲籲踴躍捐血助病友

▲台南市長黃偉哲親自捲袖響應捐血活動，並呼籲市民朋友踴躍捐血，在長達10天年節中能協助有緊急需求的病友。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

捐血總動員，讓病友安心回家過年！農曆年前的1個月為全國捐血月，台南市長黃偉哲也親自捲袖，響應捐血活動，黃偉哲表示，隨著疫情逐漸邁向平穩，醫療病患回歸治療，第4醫療用血量大爆增，血液庫存量無法達到安全等級，他呼籲市民朋友踴躍挽袖捐出熱血，在長達10天年節中能協助有緊急需求的病友。



市長黃偉哲表示，上週又因寒流來襲，民眾出門意願降低，血庫面臨歷史新低點，希望透過今日的響應，能引領更多市民朋友出來挽袖，幫助因病情而需要使用血液的病友，讓台南這座有愛的城市，一起產生善的正向循環。



台南捐血中心表示，截至21日上午，血液庫存只剩下約4天左右，其中A型與O型僅剩不足3天的庫存量，醫療用血情況相當危急。今年度捐血月主題「捐血有愛．因為你在」，台灣中油股份有限公司台南營業處將在12/26~12/30期間，於台南捐血中心7捐血定點共同舉辦「捐血有愛，因為油你」捐血週活動，鼓勵社會大眾挽袖捐血，解除缺血危機。



台南捐血中心也特別推出112度定期集點專案－『黑熊法蘭絨被』紀念品，期望熱血加「被」，也特別選用台灣黑熊為主角，加深民眾對台灣黑熊保育觀念，共同關心台灣黑熊，與台灣黑熊共存共「絨」。



除此之外，捐血月系列活動多元豐富，有消防捐血活動及企業響應辦理血週活動，包含愛之味食品捐血週、好帝一食品捐血週、義大世界捐血週、捐血贈春聯及紅包袋等活動，邀請廣大市民朋友捐完血過好年，活動詳情請上台南捐血中心官網查詢。



台南捐血中心表示，歡迎17至65歲的民眾，持身分證至捐血中心捐出熱血，若是捐助全血者，女性需滿45公斤以上、男性需滿50公斤以上；分離術捐血者，不分男女皆需達60公斤以上。