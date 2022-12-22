小三通常態化？王必勝坦言中國疫情難估計　可用入境抽樣PCR觀察

▲行政院長蘇貞昌22日拍板小三通小規模復航。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

小三通自2020年2月因新冠肺炎疫情停航後，至今已逾2年半，行政院長蘇貞昌22日聽取陸委會報告後，拍板以「金馬專案」方式小規模復航，對象以金馬地區之民眾、陸配為主。針對後續常態化的標準，防疫指揮官王必勝坦言，現在中國疫情很難用數據做估計，會用境外移入個案做抽樣PCR檢測，間接觀察中國入境的確診率，當做參考依據。

針對小三通在春節期間限定開放，會有多少人受惠？陸委會主委邱太三說，目前金門的陸配大概2400多人，馬祖陸配大概568人，估算陸配應該會在過完年後、大年初二之後回娘家；過年前基本上金門在大陸工作、念書的有約1、2000人。這樣的人數上規劃春節前後2周，金門1天至多1班，每班最大容量300人，剛好足以載運金門的鄉親、陸配跟子女。

針對小三通復航的標準，邱太三說，院長指示這個專案之後可以做為恢復常態性小三通的起點，但春節大量流動就中國大陸而言，也在觀察整體是否控制得宜，我們也在看，所以雙方必然會做滾動式檢討。

至於整體的標準是在哪裡？邱太三說，要尊重CDC，因為不只考慮疫情，也要考慮雙方的風險跟防疫的能量，一定會跟各相關單位保持密切聯繫。

防疫指揮官王必勝則說，小三通是不是在這專案之後繼續推，「防疫因素是其中之一」。就防疫因素來看，現在中國疫情很難用數據做估計，因為中國在官方公布的確診數字、死亡人數，跟實際上觀察到的有極大落差，「所以要用數據化處理，是有困難」。

但王必勝也說，會用境外移入的個案做抽樣PCR檢測，包括病毒定序等，間接來觀察中國回來入境的確診率等相關數字，做一個側面的觀察，這也有參考依據。