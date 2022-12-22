修國安法規範抖音？　行政院：沒有指示要朝哪個方向規劃

▲行政院會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

抖音、小紅書等陸製社群APP近來廣受年輕人喜愛，但其中的內容卻有涉及資安疑慮。外傳陸委會配合行政院規劃研究以反滲透法、國安法管理抖音，政院發言人羅秉成22日說，現階段只是蒐集相關立法、他國實施情形，這些資料由相關部會本於權責蒐集、研析，「行政院並沒有下任何指示要朝哪個方向做規劃」。

羅秉成說，大家都很關切資通訊安全，包括抖音在內的陸製社交媒體型的APP，政府公部門在2020年就已經要求不得使用。這個議題在行政院有專案做審視，包括公部門相關的禁用跟限制有沒有落實，也在各方面了解影響程度。

由於擔心這些社群平台內容不但可能危害到兒少健康，也涉及假訊息與認知操作的情形，所以羅秉成指出，政府有要求教育部門在媒體識讀上加強，透過媒體識讀的方式加以提醒注意。

至於以法律作為管制手段，各國做法也有所不同，」羅秉成說，大部分國家與我國類似，以行政命令或法令方式，限制公部門使用包括抖音在內的陸製APP。只有印度使採取比較高強度的管制，用專法限制、禁止民間也不得使用，在國際少見，成效如何有待觀察。

羅秉成強調，禁止某種APP的使用，要有法律授權，法律是否有制定必要、在其他國家的成效如何？是否真的能達到封鎖、屏蔽的效果？都要有更多的討論跟更多資料的蒐集研究。

羅秉成說，行政院現階段只是蒐集相關立法跟其他國家實施情形，也不限於印度，包括其他國家有一些新的發展等，都有予以注意。這些資料由相關部會本於權責蒐集、研析，「行政院並沒有下任何指示要朝哪個方向做規劃，這部分還有待相關研究」。

羅秉成表示，在技術上是否可行、法律上能否明確化和合理化，這都是要注意的，畢竟台灣是法治國家，禁用跟限制會影響到人民生活與自由，政府要非常審慎評估。

另外，關於字節跳動在台中設立分公司一事，羅秉成說，有相關公司涉及違反兩岸人民關係條例規定，陸委會已經說明，這案子跟這家公司都有所掌握，在專案討論過程裡就知道有該公司是由原來的公司更名為字節跳動，也有注意到。

羅秉成表示，相關媒體也察覺到這家公司是否有為抖音從事商業活動，可能會有陸資嫌疑、借用人頭等，涉及相關法律責任，而本案移送給調查局處理，已進入調查程序不便對外說明。

至於26日的資安會報，是否會討論抖音管制擴及民間？羅秉成說，資安會報對相關議題會廣泛討論，不限於抖音，包括影響到資通訊安全的陸製APP相關影響，政策上如何應對，包括有沒有法律評估等，「資通安全會報會比較廣泛性就相關資通訊安全項目做檢視跟討論」。