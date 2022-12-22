不滿街友占地搭棚還挑釁　桃園男持菜刀狂砍14刀險奪命

▲彭姓男子今年11月間不滿黎姓男子在其住處前搭棚子長期居住，2人發生爭吵後憤持菜刀砍殺黎14刀後逃逸，圖為現場的棚架照片。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

曾有傷害前科的桃園市彭姓男子，因黎姓男子在住家前以帆布搭建簡易棚架居住，還常以言語挑釁，彭男心生不滿，今年11月間某日凌晨，手持菜刀朝黎男頸部以上部位連續砍殺14刀，導致右耳等多處嚴重撕裂傷，彭男行兇後逕自逃離現場，路過民眾發現黎男受傷後報警送醫急救撿回一命；桃園地檢署複訊時，彭男坦承犯行，檢方偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，住在平鎮區58歲彭姓男子，今年11月12日晚間6時許與黎男因搭棚問題發生口角，13日凌晨零時50分許，突持菜刀向黎姓男子頸部以上部位連續猛砍14刀後逕自逃離，導致黎男右耳、右肩、左手腕與左手等處嚴重撕裂傷，當場血流如注，幸經路人發現黎男哀號，趕緊通報119送醫急救始撿回一命。

案發後，平鎮警方接獲民眾報案指稱有人在莊敬街附近打架，員警到場調閱附近監視器發現行兇者彭男就住在附近，循線拘捕彭男到案，偵訊後依殺人未遂、傷害罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，彭男坦承犯行不諱，辯稱黎男長期占用其土地搭棚居住，且不時以言語挑釁才心生不滿；被害黎男則控，案發當晚喝酒後在棚內睡覺，卻遭彭男持菜刀猛砍，還好路人發現幫忙找救護車送醫才撿回一命。檢方認為，彭男持菜刀朝被害人頸部以上等人體重要部位揮砍多刀，顯以對被害人生命法益造成重大威脅，且彭男犯案後明知被害人已受傷流血情形下，卻返回住處未呼叫救護車或對被害人為救護措施，足認確有殺人之犯意，鑒於彭男曾有傷害前科，且5年內再犯屬於累犯，建請法院依殺人未遂罪嫌起訴，並加重其刑。

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