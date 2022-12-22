　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不滿街友占地搭棚還挑釁　桃園男持菜刀狂砍14刀險奪命

▲彭姓男子今年11月間不滿黎姓男子在其住處前搭棚子長期居住，2人發生爭吵後憤持菜刀砍殺黎14刀後逃逸，圖為現場的棚架照片。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲彭姓男子今年11月間不滿黎姓男子在其住處前搭棚子長期居住，2人發生爭吵後憤持菜刀砍殺黎14刀後逃逸，圖為現場的棚架照片。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

曾有傷害前科的桃園市彭姓男子，因黎姓男子在住家前以帆布搭建簡易棚架居住，還常以言語挑釁，彭男心生不滿，今年11月間某日凌晨，手持菜刀朝黎男頸部以上部位連續砍殺14刀，導致右耳等多處嚴重撕裂傷，彭男行兇後逕自逃離現場，路過民眾發現黎男受傷後報警送醫急救撿回一命；桃園地檢署複訊時，彭男坦承犯行，檢方偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，住在平鎮區58歲彭姓男子，今年11月12日晚間6時許與黎男因搭棚問題發生口角，13日凌晨零時50分許，突持菜刀向黎姓男子頸部以上部位連續猛砍14刀後逕自逃離，導致黎男右耳、右肩、左手腕與左手等處嚴重撕裂傷，當場血流如注，幸經路人發現黎男哀號，趕緊通報119送醫急救始撿回一命。

案發後，平鎮警方接獲民眾報案指稱有人在莊敬街附近打架，員警到場調閱附近監視器發現行兇者彭男就住在附近，循線拘捕彭男到案，偵訊後依殺人未遂、傷害罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，彭男坦承犯行不諱，辯稱黎男長期占用其土地搭棚居住，且不時以言語挑釁才心生不滿；被害黎男則控，案發當晚喝酒後在棚內睡覺，卻遭彭男持菜刀猛砍，還好路人發現幫忙找救護車送醫才撿回一命。檢方認為，彭男持菜刀朝被害人頸部以上等人體重要部位揮砍多刀，顯以對被害人生命法益造成重大威脅，且彭男犯案後明知被害人已受傷流血情形下，卻返回住處未呼叫救護車或對被害人為救護措施，足認確有殺人之犯意，鑒於彭男曾有傷害前科，且5年內再犯屬於累犯，建請法院依殺人未遂罪嫌起訴，並加重其刑。

【更多新聞】

市府政務首長總辭　鄭文燦：感謝團隊讓桃園站在新的起跑點

被嫌「太短」3刀刺死賣淫女　惡男逃22年...一根菸頭讓他栽了

錯過交流道硬來！遊覽車台66線快速路「倒退百米」　最高罰6千元

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
野生「台灣超大咖天后」現場看NBA！　秒被捕捉投放大銀幕
LIVE／小三通復航！薛瑞元撇高端銷售員　我婆何芝寧降肉秀槍
快訊／剛獲必比登推薦！　台南知名小吃突宣布歇業
郭台銘暴擊蔡政府「10萬人圍觀」　謝震武飆重話：鬥雞鬥慣了
峮峮「中空驚現尾牙」！　0修圖真實身材被拍
快訊／政院拍板！　小三通1月7日重啟
台灣發現「全球首例」罕病！　男住院14天死亡
快訊／退燒藥將祭「限購令」　衛福部出手
快訊／又一藍營當選人出事！　遭檢方提當選無效
快訊／6種違停「恢復可拍照檢舉」！　立院初審通過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

從荷蘭寄光碟片太可疑！內藏搖頭丸　奶茶粉罐塞大麻...毒蟲被逮

不滿街友占地搭棚還挑釁　桃園男持菜刀狂砍14刀險奪命

寒流來襲男海邊玩手遊超入迷　警上前關心...這身分讓他GG了

電影館包廂大玩4P！2少女交換男友口愛　只有他成年下場慘了

父子三貼騎車突遭人潑辣椒水！「整支折疊刀」捅進後座高三生臀部

快訊／國1南下岡山路段「4車追撞」佔用內線　後方車流回堵5km

工人爬床猥褻友人妻　她醒來靠1鐵證反擊！結局曝光

誰把嬰兒推車丟這？彰化婦調監視器「根本沒兇手」…嚇壞：太恐怖

女客毛豆吸半天是空的！韓式餐廳出大包...員工把吃過的再上桌

拒繳酒駕+無照駕駛罰單23萬　500坪祖傳農地遭法拍「被隔壁買走」

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

前方車禍被堵疑來不及煞車　駕駛急切2車道逃過一劫！

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

600萬球迷擠爆巴士難行進　梅西和隊友改直升機遊行！

薛瑞元酸郭董「BNT的推銷員」　王必勝：不排除買BNT次世代

從荷蘭寄光碟片太可疑！內藏搖頭丸　奶茶粉罐塞大麻...毒蟲被逮

不滿街友占地搭棚還挑釁　桃園男持菜刀狂砍14刀險奪命

寒流來襲男海邊玩手遊超入迷　警上前關心...這身分讓他GG了

電影館包廂大玩4P！2少女交換男友口愛　只有他成年下場慘了

父子三貼騎車突遭人潑辣椒水！「整支折疊刀」捅進後座高三生臀部

快訊／國1南下岡山路段「4車追撞」佔用內線　後方車流回堵5km

工人爬床猥褻友人妻　她醒來靠1鐵證反擊！結局曝光

誰把嬰兒推車丟這？彰化婦調監視器「根本沒兇手」…嚇壞：太恐怖

女客毛豆吸半天是空的！韓式餐廳出大包...員工把吃過的再上桌

拒繳酒駕+無照駕駛罰單23萬　500坪祖傳農地遭法拍「被隔壁買走」

素食無法補冬？養生飲食通六腑　中醫師：營養均衡是關鍵

從荷蘭寄光碟片太可疑！內藏搖頭丸　奶茶粉罐塞大麻...毒蟲被逮

聖誕節缺氣氛？　他家有「簡配版麋鹿」自帶超厚圍巾

風・Luxury／梅西與老婆約會秀名錶　勞力士、「錶王」並列心頭好

5度被問辯論前提　吳怡農拒答反問記者：你說什麼？

「灌籃王」拉文已是湖人球員？　NBA經紀人：公牛老闆不想幫忙

想跟主人一起睡被退養　黑貓「太親人」進收容所蹭玻璃討摸

朱立倫挺鍾東錦遭民進黨酸爆　國民黨駁：對於不公不義都會發聲

德國向中國輸出首批BNT新冠疫苗　限定德國僑民才能接種

大廠科企連爆裁員潮！知乎傳再度裁員10%　公司：正常的組織升級

社會熱門新聞

即／台64線車禍！板橋塞爆成大型停車場

快訊／國3「聯結車爆胎翻覆」　全線封閉

12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

嘉義人彘「斷頭、截肢、去勢」奇案！　死逾20天屍體都沒爛

即／羅東鎮長涉送紅酒賄選　宜檢提當選無效之訴

獨／網紅布丁遭酒客糾纏爆衝突！扯出警言語性騷

高雄幫派辦尾牙　上百警荷槍實彈盤查

警值勤撞殘25歲女騎士　國賠555萬元

快訊／台南經發局長涉貪遭聲押

計程車鬼切左轉　27歲重機女騎士撞上昏迷

涉吸金數億　Steaker創辦人移送北檢

Steaker創辦人涉吸金　超狂背景曝光

嘉義「鹽醃女頭」奇案　監視器揭發親兄殺害賣春妹內幕

Steaker涉詐上億元　創辦人聲押禁見

更多熱門

相關新聞

即／高雄怪客攜4把刀　專挑機車騎士攻擊

即／高雄怪客攜4把刀　專挑機車騎士攻擊

高雄市楠梓區慈雲寺旁邊出現一名怪客，身上藏4把刀，隨機攻擊機車騎士，目擊網友立刻po文提醒民眾要注意；據了解，目前警方已經前往處理，看到員警時，這名男子還跑給警方追，最後自己摔倒被壓制，被帶回派出所，稍後警方會有完整說明。

不滿鬧鐘作響痛毆租客致死　莽男逃亡18小時落網

不滿鬧鐘作響痛毆租客致死　莽男逃亡18小時落網

高舉同居女友9歲兒重摔險死　醉男涉虐童下場慘了

高舉同居女友9歲兒重摔險死　醉男涉虐童下場慘了

不滿被按喇叭攔車又敲裂玻璃　莽男慘吃3罪

不滿被按喇叭攔車又敲裂玻璃　莽男慘吃3罪

待業男持登山杖打死妻　躲過殺人罪

待業男持登山杖打死妻　躲過殺人罪

關鍵字：

莽男遊民搭棚占地菜刀狂砍14刀險死

讀者迴響

熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

美光宣布裁員近5000人　2023年獎金喊停

Toyz丁特開撕嗆「垃圾被詐剛好」

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

館長攤證據控史丹利沒盡代言義務

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

即／台64線車禍！板橋塞爆成大型停車場

浩角翔起鹿港出外景「惹火店家」！

台南Josh離婚7月「突PO下跪求婚照」！

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

偵訊吃素被公開　高虹安提1質疑

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

新光三越桃園大有店明年2月收攤

宮廟「嬰幼兒收驚人數」暴增！賴銘偉給爸媽1提醒：要注意

更多

最夯影音

更多
好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下
羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面