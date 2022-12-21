被嫌「太短」3刀刺死賣淫女　惡男逃22年...一根菸頭讓他栽了

▲從事性交易的潘姓女子，22年前遭人連捅3刀斃命，檢警憑現場一根煙頭順利查獲涉案邱姓男子到案。圖為命案現場巷弄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區2000年7月間發生潘姓女子遭殺害命案，當時因苦無證據讓兇嫌逍遙法外，桃園檢警近日與刑事局人員重啟調查，檢警憑現場遺留一根菸頭，經過DNA比對後，發現與邱姓毒品前科犯吻合，警方專案小組近日申請拘票登門抓人，邱男一度否認涉案，但被專案小組帶到案發現場後坦承涉案，辯稱潘女與其性交易後，竟被嫌「太短」起爭執，憤而持刀捅了3刀後逃逸，警方偵訊後依殺人罪嫌將邱男移送桃園地檢署偵辦。

檢警調查，命案現場位於桃園區民權路某巷弄，從事性交易的潘姓女子於2000年7月17日被現陳屍現場，當時身中3刀倒於血泊中，警方當時封鎖現場並保存證據，但苦無現場附近監視畫面，導致一直無法查出涉案真兇。

刑事局鑑識中心最近針對一批重大刑案重啟調查，其中這起案件當時在現場留包括一根菸頭在內等證據，刑事局人員根據菸頭上DNA過濾後發現，與有毒品前科的邱姓男子吻合，由於邱男也住在桃園區，警方認為邱男涉有重嫌，聲請搜索票後登門抓人。

年約50歲的邱男見專案小組人員到場，起初堅決否認涉案，辯稱根本不知道此案，專案小組人員帶邱男到犯案現場時，剛走進巷弄疑似突然良心發現，改口向坦承涉犯案。邱男聲稱，案發時與潘女完成性交易，2人卻發生爭吵，潘女疑似嫌他「太短」，他氣不過才持刀捅了3刀後逃逸。

由於已事隔22年，專案小組仍在搜查其他相關證據，警方偵訊後依殺人罪嫌將邱男移送桃園地檢署偵辦。

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