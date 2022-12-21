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市府政務首長總辭　鄭文燦：感謝團隊讓桃園站在新的起跑點

▲桃園市長鄭文燦今（21）日主持任內最後一次市政會議，致詞時感謝市府團隊8年來的努力，讓桃園站在新的起跑點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今（21）日主持任內最後一次市政會議，致詞時感謝市府團隊8年來的努力，讓桃園站在新的起跑點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦今（21）日主持任內最後一次市政會議，副市長李憲明率領市府一級機關政務首長總辭。鄭文燦指出，非常感謝市府團隊8年來共同努力，讓桃園站在新的起跑點，桃園正在發展關鍵時刻，期待新任張善政市長領導的新市府團隊能落實政見，完成各項重大建設計畫，也祝福桃園未來發展會更好。

▲桃園市長鄭文燦今天主持任內最後一次市政會議，副市長李憲明率領一級機關政務首長總辭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今天主持任內最後一次市政會議，副市長李憲明率領一級機關政務首長總辭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦今天上午主持任內最後一次市政會議，依照慣例由政務首長提出總辭，由副市長李憲明率領一級機關政務首長完成總辭，鄭文燦表示，感謝市府團隊過去8年任期當中完成許多重大建設，讓桃園在升格後展現桃園潛力發展與願景，讓市民認同感、城市幸福感不斷提升，也讓桃園站在新的起跑點上，衷心謝謝所有政務官及第一線同仁，在2900多個日子裡共同努力。

鄭文燦還說，桃園正在發展關鍵時刻，包括桃園航空城計畫、亞洲矽谷計畫、前瞻基礎建設計畫、三心六線軌道建設、桃園鐵路地下化、龍科三期開發等重大建設計畫，都攸關桃園未來競爭力提升，希望透過過去8年打下的好基礎，讓桃園未來發展更好。市府團隊工作成績是受到肯定的，8年來從各家媒體、民調機構評比，桃園都在六都中名列前茅，城市各種指標評比也都拿到好成績，也獲得五星市長與市政肯定，直到第八年卸任前，市民滿意度都還達75%
，顯見大家努力是值得的。

鄭文燦也提及，自己常說「能為故鄉做事是件幸福的事」，政務官不管來自哪裡，都在桃園努力實現市民的期待、努力完成市政計畫，即使在疫情期間，大家仍兢兢業業，防疫與市政建設同時並進，有人8年都擔任局長，也有人在中間轉任，不管任期長短，大家目標都一樣，共同承擔責任也分享榮耀，相信都是團隊在公職生涯中難忘的記憶。

▲桃園市長鄭文燦今天主持任內最後一次市政會議，會後與政務首長拍畢業照。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今天主持任內最後一次市政會議，會後與政務首長拍畢業照。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦最後強調，愛桃園、挺桃園本來就是我們的DNA，希望下任張善政市長領導新市府團隊能落實政見、承載市民期待，也能完成重大建設計畫。再次感謝所有政務官與各單位同仁，8年做好做滿，讓桃園可以改變、進步，相信這8年努力是值得的，希望大家珍惜，期盼桃園未來發展更好，再次祝福最珍愛的桃園發展更好，城市幸福不斷落實。

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