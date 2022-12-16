鬧鐘狂響惹殺機！莽男怒持金屬管K頭、刨刀猛砍奪命　逃18hrs落網

▲桃園市曾姓男子今年9月間不滿同住一樓黎姓男子鬧鐘作響起爭持，憤持金屬管與魚竿架攻擊造成傷重不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子今年9月間不滿同層租客黎姓男子鬧鐘作響遂起爭執，曾男持金屬管攻擊黎男，致其倒地昏迷，凌晨2時許發現黎男還有氣息，再持甘蔗刨刀與魚竿架二度攻擊黎男頭頸部與身體等處，造成大量失血不治。曾男犯案後騎車逃逸至龍潭乳姑山躲藏，警方持檢方核發拘票於當晚拘捕到案。桃檢複訊時，曾男坦承犯案，檢方昨（15）日偵結依殺人罪嫌提起公訴並向桃園地院聲請羈押。

▲桃園市曾姓男子今年9月間持金屬管、甘蔗刨刀等攻擊黎姓男子傷重不治，圖為案發現場外觀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，61歲的曾姓男子在龍潭區向姐姐借住一樓，年約50歲的黎姓男子則是同樓層租客，2人僅一牆之隔比鄰而居，今年9月22日晚間10時許，因黎男鬧鐘作響，引起曾男不滿2人起口角，曾男突然暴怒持金屬管朝黎男頭部痛毆數十下，黎因而倒地昏迷，曾男行兇後遂回到自己房間。

▲桃園市曾姓男子今年9月間持金屬管與魚甘蔗刨刀攻擊租客黎姓男子傷重不治，警方事後拘捕曾男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

凌晨2時許，曾男發現黎男還有生命跡象，復持甘蔗刨刀、魚竿架再度攻擊黎男頭部、頸部與身體等處數十下，致使黎男大量流血不止，曾男見黎男死亡後，凌晨3時許騎乘機車逃逸，其姐姐清晨7時許發現黎男在一樓死亡後趕緊報警處理。曾男騎車則逃逸至平鎮區山仔頂公園，委託不知情馮姓友人幫忙找來白牌計程車，前往龍潭乳姑山附近躲藏。

龍潭警方據報後查出曾男逃亡路線，向桃園地檢署申請拘票後於當晚近9時許持拘票逮捕曾男到案，並查扣其作案用金屬管、甘蔗刨刀與魚竿架等證物。檢察官複訊時，曾男坦承犯案，復有警方提供現場照片與死者相驗報告佐證，檢方昨日偵結依殺人罪嫌將增男提起公訴，並向桃園地院聲請羈押獲准。

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