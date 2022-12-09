莽男不滿被按喇叭攔車又敲裂玻璃　1次犯3罪...這下慘了

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓女子（36歲）6日開車行經鳳山區大明路時，遇到前方一名騎單車的孫姓男子（40歲），因前方施工，孫男向左切，黃女好意的按喇叭提醒，不料卻惹怒孫男，將轎車攔下狂罵，還用拳頭敲打車子的前擋風玻璃，讓黃女嚇壞報警，警方循線逮捕孫男，訊後依恐嚇、強制及毀損移送偵辦。

▲孫姓男子不滿被按喇叭，攔車砸玻璃。（圖／翻攝自爆料公社二社）

鳳山分局新甲所6日上午11時許接獲報案，指大明路發生交通糾紛，警方到場了解後，原來是孫男騎著單車沿大明路南往北行駛時，疑因前方施工向左切，不滿遭後方同向開車的黃女按喇叭，於是將單車擋在黃女小客車前，把黃女攔下，出言辱罵黃女及欲強開車門要求黃女下車，黃女機警的鎖門，孫男見黃女不下車，便徒手敲擊自小客車前擋風玻璃導致破裂。

▲汽車前擋風玻璃遭敲裂。（圖／翻攝自爆料公社二社）

事後整個過程的行車記錄器也被PO上臉書社團「爆料公社二社」，網友也直呼太誇張，建議車主提告。

警方表示，員警獲報趕到現場時孫男已離開，於受理黃女報案後，積極調閱監視器並持續在周遭巡視，迅速於當天下午1時許，在鳳山區新強公園發現孫男，孫男對犯行坦承不諱，認為是黃女「先叭他」，而且還不下車說清楚，才會攔車砸玻璃，警方在訊後依恐嚇、強制及毀損移送偵辦。