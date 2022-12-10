同居女友9歲兒溜出門...他抓人重摔險喪命　桃園醉男下場曝

▲桃園市余姓男子不滿同居人9歲兒不服管教，竟將其高舉後重摔落地，導致頭部多處骨折送醫急救幸運撿回一命。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市余姓男子與謝姓女友同居，今年10月間女友9歲兒偷偷外出，余男酒後外出找不到人，9歲童返家後，余竟持竹條教訓抽打，男童閃避引起余男不滿，高舉男童至余胸口高度後重摔落地，導致男童頭部多處骨折頓時昏迷，送醫急救幸運撿回一命；桃檢偵結依成年人故意對兒童犯重傷未遂罪嫌提起公訴，余男目前仍遭收押。

檢警調查，36歲的余姓男子與謝姓女友在中壢區同住，謝女則帶著9歲兒子，今年10月1日下午1時許，謝女告知余男9歲兒行蹤不明，酒後的余男趕回住處附近尋找未果，半小時後，男童自行返家，余男認為男童不聽話，手持竹條抽打男童數下，男童怕痛閃避更引發余男不滿。

余男一把抓起男童高舉過胸口處，再重摔至磁磚鋪設地面，男童被重摔後當場昏迷，送醫急救後有雙側蝶骨翼骨折、左側顳部顱骨骨折、顱底骨折、創傷性氣腦症等重傷害，經醫護人員妥適搶救後撿回一命，桃園市消防局依法通報後查出是余男所為，中壢警方查扣竹條等證物，將余男移送桃檢偵辦。

桃檢調查時，余坦承犯行不諱，檢方根據男童與謝女證詞，以往余男對男童處罰，多因男童重複犯錯才會責打，男童傷勢係屬偶然性傷害，難認有妨害男童身體自然發育或有非人道凌虐男童之行為與殺人犯意，檢方偵結依成年人故意對兒童犯重傷害未遂罪提起公訴。

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