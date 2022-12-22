　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯兔年福袋祭3台夢幻名車！抽旅遊基金100萬現金、雙人機票

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯福利中心春節福袋，預計祭出3台夢幻名車、百萬旅遊基金。（資料圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

迎接新年，各大通路陸續祭出「春節福袋」開賣消息，其中每年備受期待的全聯福利中心新春福袋，也不斷被網友敲碗打聽；全聯今（22）日透露，兔年福袋將推出歷年來最強頭獎，共有夢幻名車3台，市值將近900萬；還有旅遊基金現金100萬等大獎，號稱是「通路最夯」！

每到過年就有許多民眾喜歡買福袋試手氣，各大超商也陸續公開兔年春節福袋內容，其中OK mart推出「百元福袋」抽鑽石項鍊、電視、按摩沙發等大獎；萊爾富也找來「黃阿瑪的後宮生活」聯名推出福袋與福箱，抽休旅車、iPhone14等大獎；而7-ELEVEN也集結五大動畫+兩大精品，推出30款福袋，送出2台396萬瑪莎拉蒂Levante GT跑旅與柏金包。

▲萊爾富聯名「黃阿瑪的後宮生活」推出新春福袋。（圖／業者提供）

至於每年都被秒殺的全聯福利中心春節福袋，也有不少民眾敲碗打探，全聯表示，兔年福袋將推出歷年來最強頭獎，共有夢幻名車3台，市值將近900萬；同時為了滿足消費者想飛出國的心願，將抽出旅遊基金現金100萬元，想要去哪任選，還有價值超過10萬元的雙人來回豪華經濟艙機票等大獎。

全聯透露，兔年福袋總大獎超過1000萬，應是通路最夯福袋，後續將陸續公布福袋細節，詳細情形預計12/27正式公布。

相關報導

超商限量2款「黃阿瑪福袋」來了！行李箱超萌　加碼6次抽汽車機會

頭獎送36萬鑽石項鍊！超商限定「百元福袋」開搶　全台限量10萬個

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
野生「台灣超大咖天后」現場看NBA！　秒被捕捉投放大銀幕
LIVE／小三通復航！薛瑞元撇高端銷售員　我婆何芝寧降肉秀槍
快訊／剛獲必比登推薦！　台南知名小吃突宣布歇業
郭台銘暴擊蔡政府「10萬人圍觀」　謝震武飆重話：鬥雞鬥慣了
峮峮「中空驚現尾牙」！　0修圖真實身材被拍
快訊／政院拍板！　小三通1月7日重啟
台灣發現「全球首例」罕病！　男住院14天死亡
快訊／退燒藥將祭「限購令」　衛福部出手
快訊／又一藍營當選人出事！　遭檢方提當選無效
快訊／6種違停「恢復可拍照檢舉」！　立院初審通過

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

七成台灣人肩頸痛！專家曝「一招」遠離骨刺、椎間盤突出

全聯兔年福袋祭3台夢幻名車！抽旅遊基金100萬現金、雙人機票

【廣編】龜甲萬家庭號珍釀醬油　10大不添加新裝登場

【廣編】統一AB優酪乳X Mr.Wish鮮果茶玩家　聯手推草莓優酪乳創意特調

網路書店公布2022年度閱讀暢銷榜　《原子習慣》熱度不退再稱王

限時搶買！超商「美式下殺28元、拿鐵37元」　茶葉蛋只要9元

綜藝天王吳宗憲合體賣魚哥、隔壁老王　三王搞笑無極限

「嘉義優鮮」線上年貨大街開跑　翁章梁帶逛挑年貨、限時加碼送100%東森幣

【廣編】送禮百搭的各種情境！格蘭哥尼與天空之島一次包辦

快訊／肯德基也變貴了！明起「最多漲11元」　價格調整一次看

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

前方車禍被堵疑來不及煞車　駕駛急切2車道逃過一劫！

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

600萬球迷擠爆巴士難行進　梅西和隊友改直升機遊行！

薛瑞元酸郭董「BNT的推銷員」　王必勝：不排除買BNT次世代

七成台灣人肩頸痛！專家曝「一招」遠離骨刺、椎間盤突出

全聯兔年福袋祭3台夢幻名車！抽旅遊基金100萬現金、雙人機票

【廣編】龜甲萬家庭號珍釀醬油　10大不添加新裝登場

【廣編】統一AB優酪乳X Mr.Wish鮮果茶玩家　聯手推草莓優酪乳創意特調

網路書店公布2022年度閱讀暢銷榜　《原子習慣》熱度不退再稱王

限時搶買！超商「美式下殺28元、拿鐵37元」　茶葉蛋只要9元

綜藝天王吳宗憲合體賣魚哥、隔壁老王　三王搞笑無極限

「嘉義優鮮」線上年貨大街開跑　翁章梁帶逛挑年貨、限時加碼送100%東森幣

【廣編】送禮百搭的各種情境！格蘭哥尼與天空之島一次包辦

快訊／肯德基也變貴了！明起「最多漲11元」　價格調整一次看

素食無法補冬？養生飲食通六腑　中醫師：營養均衡是關鍵

從荷蘭寄光碟片太可疑！內藏搖頭丸　奶茶粉罐塞大麻...毒蟲被逮

聖誕節缺氣氛？　他家有「簡配版麋鹿」自帶超厚圍巾

風・Luxury／梅西與老婆約會秀名錶　勞力士、「錶王」並列心頭好

5度被問辯論前提　吳怡農拒答反問記者：你說什麼？

「灌籃王」拉文已是湖人球員？　NBA經紀人：公牛老闆不想幫忙

想跟主人一起睡被退養　黑貓「太親人」進收容所蹭玻璃討摸

朱立倫挺鍾東錦遭民進黨酸爆　國民黨駁：對於不公不義都會發聲

德國向中國輸出首批BNT新冠疫苗　限定德國僑民才能接種

大廠科企連爆裁員潮！知乎傳再度裁員10%　公司：正常的組織升級

消費熱門新聞

速食店最新激省優惠券搶吃買1送1

超商限時3天搶喝「23元大杯美式」

快訊／肯德基明起也漲價！最新價格一次看

麥當勞「9大品項買1送1」連5天搶

麥當勞「1人氣品項」等4年回來了

冬至要來了！超商開賣12款湯圓新品

只有7天！超商「咖啡飲品買5送2」

超商首開「咖啡廳」插旗中山區！

達美樂連續4天大披薩199元

冬天超療癒！統一陽光糙米漿給你滿滿溫暖

速食店連13天「7大品項買1送1」

麥當勞今起變貴了！套餐漲10元

綜藝天王吳宗憲合體賣魚哥　搞笑無極限

廚佛Fred狂撒「奶香粉末」變出高質感料理

更多熱門

相關新聞

頭獎送36萬鑽石項鍊！超商百元福袋開搶

頭獎送36萬鑽石項鍊！超商百元福袋開搶

新年就是要買福袋討吉利！為迎接今年春節，超商限定CP值爆表的「百元福袋」也回來了，今年頭獎祭出價值36萬的1克拉心型鑽石項鍊，還有按摩沙發、液晶電視、除濕機等抽，全台限量10萬個，每個只要100元，即日起至2023年2月5日限時開賣，售完為止。

超商送「2台10萬機車」只剩21天

超商送「2台10萬機車」只剩21天

7-11推聖誕福袋抽新款瑪莎拉蒂！

7-11推聖誕福袋抽新款瑪莎拉蒂！

萊爾富今賣新春福袋豪送休旅車、iPhone

萊爾富今賣新春福袋豪送休旅車、iPhone

快來試手氣！東森電視購物12月再推「9元拚機票」

快來試手氣！東森電視購物12月再推「9元拚機票」

關鍵字：

全聯福袋新春福袋兔年福袋福袋

讀者迴響

熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

美光宣布裁員近5000人　2023年獎金喊停

Toyz丁特開撕嗆「垃圾被詐剛好」

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

館長攤證據控史丹利沒盡代言義務

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

即／台64線車禍！板橋塞爆成大型停車場

浩角翔起鹿港出外景「惹火店家」！

台南Josh離婚7月「突PO下跪求婚照」！

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

偵訊吃素被公開　高虹安提1質疑

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

新光三越桃園大有店明年2月收攤

宮廟「嬰幼兒收驚人數」暴增！賴銘偉給爸媽1提醒：要注意

更多

最夯影音

更多
好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下
羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面