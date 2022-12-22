全聯兔年福袋祭3台夢幻名車！抽旅遊基金100萬現金、雙人機票

▲全聯福利中心春節福袋，預計祭出3台夢幻名車、百萬旅遊基金。（資料圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

迎接新年，各大通路陸續祭出「春節福袋」開賣消息，其中每年備受期待的全聯福利中心新春福袋，也不斷被網友敲碗打聽；全聯今（22）日透露，兔年福袋將推出歷年來最強頭獎，共有夢幻名車3台，市值將近900萬；還有旅遊基金現金100萬等大獎，號稱是「通路最夯」！

每到過年就有許多民眾喜歡買福袋試手氣，各大超商也陸續公開兔年春節福袋內容，其中OK mart推出「百元福袋」抽鑽石項鍊、電視、按摩沙發等大獎；萊爾富也找來「黃阿瑪的後宮生活」聯名推出福袋與福箱，抽休旅車、iPhone14等大獎；而7-ELEVEN也集結五大動畫+兩大精品，推出30款福袋，送出2台396萬瑪莎拉蒂Levante GT跑旅與柏金包。

▲萊爾富聯名「黃阿瑪的後宮生活」推出新春福袋。（圖／業者提供）

至於每年都被秒殺的全聯福利中心春節福袋，也有不少民眾敲碗打探，全聯表示，兔年福袋將推出歷年來最強頭獎，共有夢幻名車3台，市值將近900萬；同時為了滿足消費者想飛出國的心願，將抽出旅遊基金現金100萬元，想要去哪任選，還有價值超過10萬元的雙人來回豪華經濟艙機票等大獎。

全聯透露，兔年福袋總大獎超過1000萬，應是通路最夯福袋，後續將陸續公布福袋細節，詳細情形預計12/27正式公布。

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