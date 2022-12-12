超商限量2款「黃阿瑪福袋」來了！行李箱超萌　加碼6次抽汽車機會

▲萊爾富聯名「黃阿瑪的後宮生活」推出2款新春福袋。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

每到年底，許多業者都會祭出「新春福袋」搶客！就有超商推出2款「黃阿瑪的後宮生活」限量福袋，其中最吸睛的就是黃阿瑪行李箱，貓咪造型超可愛，裡面除了有隨機商品、優惠DM以及可與開運福袋同享超值大獎的驚喜之外，還能一次擁有6次抽汽車的機會，必須買來試手氣。

萊爾富聯名「黃阿瑪的後宮生活」推出2款福袋新品，12/14起於全門市搶先開賣「黃阿瑪的後宮生活招財福箱」，限量1萬箱、每箱599元，內含抽獎券和優惠DM各1張，還有黃阿瑪、嚕嚕、柚子等共8個角色的獨家小物隨機入袋，以及零食、糖果、飲品等5個隨機商品，再加碼「序號抽汽車」3次抽獎機會。

▲黃阿瑪行李箱超Q，粉絲一定要收。



另一款「黃阿瑪的後宮生活行李箱福袋」，限量3000組、每組1680元，將於2022/12/28起至2023/2/28期間開放預購（預計2023/1/16後即可取貨），內含抽獎券和優惠DM各1張，以及零食、糖果、飲品與日用品等5個隨機商品，再加碼6次「序號抽汽車」抽獎機會。

以上2款「黃阿瑪的後宮生活」福袋新品皆可與開運福袋同享超值大獎的驚喜，第1重「立即刮大獎」，有機會刮中iPhone14 128G、Sony 55型4K智慧顯示器、Celine AVA手袋、Dyson吸塵器或Nintendo Switch主機等獎品，還有超過30組免費商品或折扣商品；第2重「序號抽汽車」，要送出跨界休旅暢銷車款Honda HR-V (白)1台；第3重「會員遊戲獎」祭出總點數高達8千萬Hi點，以100%張張有獎的線上刮獎項，最高有機會獲得Hi-Life會員點數888888點(等值現金4444元)。

▲7-11首賣「4大卡通聖誕禮物福袋」，頭獎抽價值359萬Maserati 最新款Grecale GT跑旅。（圖／記者林育綾攝，下同）

7-11也將在12/14起推出限量「4大卡通聖誕禮物福袋」，並依照交換禮物最常見的預算規格推出299元、499元、999元共3種價位的聖誕禮物福袋。

▲▼4大卡通聖誕禮物福袋推出3種價位299元、499元、999元。

福袋內容包括全新開發限量周邊商品、價值上千元的商品及品牌優惠券、零食飲料組合，每袋皆附有抽獎券。買999元福袋最高可達4次的抽獎機會，有更高機率將瑪莎拉蒂最新款的Grecale GT跑旅開回家，此款跑車預計12月中才正式上市亮相。其他獎項還有台北W飯店、Microsoft Surface GO 3，1月再抽第二重神秘大獎等加碼禮，預計抽出總價值超過900萬元的大獎。

▲▼299元福袋是超療癒的絨毛托特包，裡頭有人氣肖像的年度計畫本、零食飲料、折價券、抽獎券等。

7-11「4大卡通聖誕禮物福袋」強打「超人氣卡通肖像」、「高實用性周邊」、「高CP值」，依照不同價位，全新開發出超療癒托特包、提袋、年度計畫本、束口袋提籃、摺疊收納箱、毛毯⋯等實用日常周邊，讓粉絲耳目一新。

▲史奴比、米飛兔收納提籃，內還有超療癒毛毯。

每個福袋皆附贈品牌優惠券，包括CITY PRIMA 精品美式、CITY CAFE大杯美式咖啡、現萃茶經典純奶茶等熱門飲品「買1送1」優惠券；999元福袋更直接祭出星巴克免費中杯美式咖1杯、鈴鹿賽道樂園指定設施免費搭乘1次、海昌粉紅玻尿酸保養液60ml享1元兌換券等專屬加碼優惠，優惠券總價值超過6000元，物超所值。

4大卡通聖誕禮物福袋更祭出「好康價」優惠，12/14起至12/27止，持指定10大支付工具購買聖誕禮物福袋，單筆滿500元結帳享立折50元優惠，或10%點數回饋。

另外，4大卡通聖誕禮物福袋更同步在foodomo、foodpanda以及Uber Eats 3大外送平台限量開賣，foodomo不限新/舊戶購買福袋輸入專屬優惠碼【福袋好好買】優惠碼，外送自取消費滿299元可折抵30元，不想出門的民眾可以設好鬧鐘手刀搶。

▲7-11首度推出「四大卡通聖誕禮物福袋」，12/14起限量開賣。（圖／7-11提供）