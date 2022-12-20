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頭獎送36萬鑽石項鍊！超商限定「百元福袋」開搶　全台限量10萬個

▲▼OK mart兔年限定福袋「鴻兔大展招財包」。（圖／業者提供）

▲超商新春限定「百元福袋」開賣了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新年就是要買福袋討吉利！為迎接今年春節，超商限定CP值爆表的「百元福袋」也回來了，今年頭獎祭出價值36萬的1克拉心型鑽石項鍊，還有按摩沙發、液晶電視、除濕機等抽，全台限量10萬個，每個只要100元，即日起至2023年2月5日限時開賣，售完為止。

▲▼OK mart兔年限定福袋「鴻兔大展招財包」。（圖／業者提供）

▲百元福袋都有1張刮刮卡，有機會刮中超值大獎。

OK mart新春超殺「百元福袋」開賣了，今年強勢推出「鴻兔大展招財包」，內含6項食飲品共有5種組合，再加上刮刮卡1張，只要100元就能買到，頭獎大手筆送出「亞帝芬奇1克拉心型鑽石項鍊」，市值高達36萬元，另外還有TOKUYO Mini玩美椅PLUS按摩沙發、東芝43吋4K HDR液晶電視、國際牌除濕機等獎項，且袋袋有獎，全台限量10萬個，即日起至2023年2月5日限時開搶，售完為止。

▲▼萊爾富聯名「黃阿瑪的後宮生活」推出新春福袋。（圖／萊爾富提供）

▲▼萊爾富聯名「黃阿瑪的後宮生活」推出新春福袋。

▲▼萊爾富聯名「黃阿瑪的後宮生活」推出新春福袋。（圖／萊爾富提供）

除外，萊爾富今年也找來「黃阿瑪的後宮生活」聯名推出2款福袋新品，即日起於全門市搶先開賣「黃阿瑪的後宮生活招財福箱」，限量1萬箱、每箱599元，內含抽獎券和優惠DM各1張，還有黃阿瑪、嚕嚕、柚子等共8個角色的獨家小物隨機入袋，以及零食、糖果、飲品等5個隨機商品，再加碼「序號抽汽車」3次抽獎機會。

另一款「黃阿瑪的後宮生活行李箱福袋」，限量3000組、每組1680元，將於2022年12月28日起至2023年2月28日限時開放預購（預計2023年1月16日後可取貨），內含抽獎券和優惠DM各1張，以及零食、糖果、飲品與日用品等5個隨機商品，再加碼6次「序號抽汽車」抽獎機會。

以上2款福袋新品皆可與開運福袋同享超值大獎驚喜，第1重為「立即刮大獎」，有機會刮中iPhone14 128G、Sony 55型4K智慧顯示器、Celine AVA手袋、Dyson吸塵器或Nintendo Switch主機等獎品，還有超過30組免費商品或折扣商品；第2重「序號抽汽車」，要送出跨界休旅暢銷車款Honda HR-V (白)1台；第3重「會員遊戲獎」祭出總點數高達8千萬Hi點，以100%張張有獎的線上刮獎項，最高有機會獲得Hi-Life會員點數888888點（等值現金4444元）。

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