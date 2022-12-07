試手氣了！超商豪送「2台10萬機車」只剩21天　抽獎資格曝光

▲超商推出最Q聖誕節限定杯。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

超欠拍！為迎接浪漫聖誕節，就有超商特意把店內茶飲杯換上超Q聖誕包裝，搭配雪人、禮物、聖誕襪、花圈等杯套共6款，可愛爆表，並祭出限時「抽機車」活動，即日起至12月27日只要購買任一茶飲品項即享有抽獎資格，一共有2位幸運兒可以把機車騎回家。

▲買私品茶才有限定聖誕杯，杯套則無論買Let’s Café或私品茶都能獲得。

全家今年特意把私品茶換上聖誕限定杯身，選用浪漫窗景呈現，一面是聖誕樹搭配水晶球的雪景圖案，另一面則是以蛋糕罩罩住雪人、餅乾的療癒模樣，打造濃濃過節氛圍，且聖誕杯限買私品茶才有，並加碼推出6款聖誕限定杯套，有雪人、禮物、聖誕襪、花圈等樣式，通通可愛到不行，即日起只要於門市購買任一Let’s Café、私品茶就能獲得。

加碼還有限時抽「SYM機車」活動，即日起至12月27凡於門市購買指定私品茶任一品項，並在結帳當下出示會員條碼或報電話號碼，即可自動完成抽獎登錄並享有抽獎資格，一共抽出2名幸運兒可獲得價值超過10萬元的「SYM JET SL 125CC機車」，還有多款獎項，預計2023年1月13日於官網公告中獎名單。

▲7-11首賣聖誕節福袋，頭獎祭出價值359萬Maserati最新跑旅車。（圖／記者林育綾攝）

另，7-11今年則首賣聖誕禮物福袋，一口氣推出4款人氣卡通肖像選擇，包括史奴比、Hello Kitty、MIFFY及貓貓蟲咖波，並以299元、499元、999元共3種價位販售，福袋內容包括全新限量周邊商品、價值上千元商品及品牌優惠券、零食飲料組合等，且每袋皆有抽獎券，最多有高達4次抽獎機會，頭獎直接祭出瑪莎拉蒂最新款Grecale GT跑旅車，還有台北W飯店、Microsoft Surface GO 3等獎項，預計抽出總價值超過900萬元的大獎，福袋一共限量19.6萬個，12月14日凌晨12點起於全門市開賣，3大外送平台也買得到。

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