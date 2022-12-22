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女客毛豆吸半天是空的！韓式餐廳出大包...員工把吃過的再上桌

▲▼朱小姐19日到頭份連鎖餐廳用餐，店家提供的小菜毛豆吸半天是空的，真相是服務生把其他客人吃完的毛豆再上桌。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲朱小姐19日到頭份連鎖餐廳用餐，店家提供的小菜毛豆吸半天是空的，真相是服務生把其他客人吃完的毛豆再上桌。（圖／朱小姐提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗頭份一名朱小姐19日和丈夫前往當地的一間韓式餐廳用餐，店家照慣例上一排小菜，其中有她愛吃的毛豆，她興奮的夾一條入口，發現豆莢裡沒毛豆！她先生也夾一條測試，豆莢裡一樣沒毛豆，兩人趕緊檢查盤裡面的毛豆，發現全是空的，找來店家詢問，確定是餐廳作業失誤，服務生把客人吃過的毛豆再送上餐桌。

朱小姐把用餐過程po在臉書社團，「先生發現豆莢裡一樣沒毛豆，馬上檢查盤裡的毛豆，發現全是空的！一陣噁心感瞬間湧上，把服務生請來，問她這是人家吃過的吧？店員馬上端走，過了約5分鐘，店經理跑來說，請我們給他們一點時間，他們正在調監視器畫面想釐清問題，讓我們先慢慢享用晚餐，但我當下實在胃口全失！過了10多分鐘，店經理確認完監視器後過來認錯，並承認是他們服務生誤放。」

「我們確實吃到別人吃完的毛豆！我的天啊！我真的要吐了⋯。所以我剛剛放進嘴裡的，是別人吃過、舔過再吐出來的毛豆莢！！」

朱小姐表示，犯這種錯對餐飲業來說，實在太誇張了！後來店長不斷道歉，並免單，也同意讓她錄音，證明他們確實犯這種非常糟糕的錯誤，便離開了。隔日竹苗區主管也致電道歉，解釋是員工「誤把別人吃完的毛豆誤放到小菜出餐桌」，並承諾若造成身體不適，願陪同就醫，但朱小姐說，「就過了一天，除了噁心感，身體要如何不適？我是心理嚴重不適啊！」

朱小姐表示，糾結許久才決定把這件事公諸於眾，知道因為疫情，餐飲業都很辛苦，當天處理客訴的店長也十分盡責，但對當天吃到別人吐出來的毛豆，仍舊感到反胃。

Po文曝光後，許多網友都覺得跨張，「不管有沒有疫情都是一件噁心的事情」，「這真的不是道歉跟免單就可以解決的事餒????」，「哇靠…噁爆了啊」、「我覺得這輩子對毛豆有陰影了」、「光看妳的敘述，我就好想吐」、「天啊，光想像我都要吐了」、「好噁心，這根本是低級錯誤」。

對此，苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，將派員到該餐廳稽查，將責成業者加強員工教育訓練，稽查後業者若違反食安法相關規範，將會依法裁處。記者前往這家連鎖餐廳採訪，店家表示已接獲總公司指示，會統一發言，不方便受訪，毛豆全省已先下架。

▲▼朱小姐19日到頭份連鎖餐廳用餐，店家提供的小菜毛豆吸半天是空的，真相是服務生把其他客人吃完的毛豆再上桌。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼朱小姐19日到頭份連鎖餐廳用餐，店家提供的小菜毛豆吸半天是空的，真相是服務生把其他客人吃完的毛豆再上桌，當事人把過程po網，引起網友熱議。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼朱小姐19日到頭份連鎖餐廳用餐，店家提供的小菜毛豆吸半天是空的，真相是服務生把其他客人吃完的毛豆再上桌。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼朱小姐19日到頭份連鎖餐廳用餐，店家提供的小菜毛豆吸半天是空的，真相是服務生把其他客人吃完的毛豆再上桌。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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