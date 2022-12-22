　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中捐血500CC送甕仔雞「名額無上限」　業務員爽拿伴手禮送客戶

記者許權毅／台中報導

快來！台中行善團協會今（22）日在豐原舉行捐血送甕仔雞活動，只要捐滿500cc就可以把全雞帶回家，另外還有悶筍、椪柑等好禮可以免費帶回家。行善團團長太太楊小姐表示，去年就曾辦過捐血活動，反應熱烈，今年得知血庫低於安全量，決定再度舉辦，只要在今天16點以前來捐血都會贈送甕仔雞，沒有名額限制，地點就在台中豐原豐勢路二段的新加坡客家美食餐廳

▲▼甕仔雞,烤雞,捐血。（圖／記者許權毅攝）

▲台中行善團協會今日在台中豐原新加坡客家美食餐廳舉行捐血活動，捐滿500cc的民眾即可拿到一隻甕仔雞，截至16時為止，名額無上限。（圖／記者許權毅攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中行善團表示，這次跟多家企業合作，一同在豐原的新加坡客家美食餐廳舉行捐血活動，樂見民眾踴躍前來。這次規劃贈送甕仔雞、悶筍、椪柑，現場還有客家湯圓可以吃。捐贈250cc的民眾即贈悶筍，滿500cc就送一整隻甕仔雞，也可拿取兌換券之後再領。行善團團長太太楊小姐表示，原本預定送出100隻雞，但今日決定加碼改成「無上限」，截至中午只送出40隻左右，歡迎大家來踴躍捐血。

▲▼甕仔雞,烤雞,捐血。（圖／記者許權毅攝）

▲▼甕仔雞,烤雞,捐血。（圖／記者許權毅攝）

有民眾專程前來，並說去年就曾來參加，這次在網路上看見活動後再趕來，帶著全雞回家享用。還有兩名業務員正準備去找客戶，結果路上看到有捐血送甕仔雞活動馬上下車，捐完血後帶著雞跟客戶一起享用。

不過也有一群20多歲年輕人專程才台中市區跑來，結果因為近期有刺青、沒攜帶有照片證件，今日不能夠捐血，笑說：「本來想要來做公益的，結果不能做愛心了！烤雞只是附加的啦！」提醒民眾若要前來應詳閱捐血規範，避免白跑一趟。

▲▼甕仔雞,烤雞,捐血。（圖／記者許權毅攝）

▲▼甕仔雞,烤雞,捐血。（圖／記者許權毅攝）

▲▼甕仔雞,烤雞,捐血。（圖／記者許權毅攝）

▲▼甕仔雞,烤雞,捐血。（圖／記者許權毅攝）

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
快訊／PLG球星出車禍！　「嚴重骨折」本季報銷
北市府徵才開133職缺！　月薪最高63K　
中天美女主播被問「多久趴趴一次」　0禁忌全說了
Jennie疑緊擁神秘男親臉！　親密影片瘋傳
規模5.2！　氣象局指：算少見大規模地震
LINE宣布結束「1服務」！　明年2月掰了
快訊／12:36「規模5.2地震」！　最大震度4級
快訊／12:36地震　南部有感搖晃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣要不要BNT次世代疫苗？台大醫分析利弊「可以的話多買」

規模5.2地震亂台鐵行車！台東、屏東路段降速慢行　列車延誤

LIVE／退燒藥將祭出「限購令」　指揮中心最新說明

韓星級里長「3連拍」鬼臉也超甜！　何芝寧驚爆：收到粉絲下體照

5.2地震成因曝！氣象局指「算少見大規模地震」　發生餘震機率小

高速傳愛！搭高鐵捐款守護偏鄉免費課輔　「12年挹注1.49億善款」

台中購物節破三百億！12／28「加碼抽百萬」經發局長中三千元捐公益

快訊／地牛翻身！12:36發生「規模5.2地震」　最大震度4級

快訊／12:36地震　南部有感搖晃

1月7日重啟小三通！金馬每周提供近5千座位　「即起開放申請」

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

前方車禍被堵疑來不及煞車　駕駛急切2車道逃過一劫！

600萬球迷擠爆巴士難行進　梅西和隊友改直升機遊行！

睽違10年最帥的貓再度現身 跨年最強檔！鞋貓劍客2再造史詩冒險

台灣要不要BNT次世代疫苗？台大醫分析利弊「可以的話多買」

規模5.2地震亂台鐵行車！台東、屏東路段降速慢行　列車延誤

LIVE／退燒藥將祭出「限購令」　指揮中心最新說明

韓星級里長「3連拍」鬼臉也超甜！　何芝寧驚爆：收到粉絲下體照

5.2地震成因曝！氣象局指「算少見大規模地震」　發生餘震機率小

高速傳愛！搭高鐵捐款守護偏鄉免費課輔　「12年挹注1.49億善款」

台中購物節破三百億！12／28「加碼抽百萬」經發局長中三千元捐公益

快訊／地牛翻身！12:36發生「規模5.2地震」　最大震度4級

快訊／12:36地震　南部有感搖晃

1月7日重啟小三通！金馬每周提供近5千座位　「即起開放申請」

阿根廷考慮發行「梅西紀念鈔」　名稱有巧思還有球王簽名

台股大漲208點收最高14442！　台積電上漲9元收468

台灣要不要BNT次世代疫苗？台大醫分析利弊「可以的話多買」

王浩宇評張善政內閣：意外地好　讚「酬庸少、專業多」有80分以上

澤倫斯基有意舉辦冬季和平峰會　強調並未要求美國駐軍參戰

林智堅、羅智強「參選未遂」政治獻金曝　他收入逾1431萬還少於支出

超商最新「30款新春福袋」！豪送瑪莎拉蒂、愛馬仕　1／1起限量開賣

自評選情「審慎樂觀」！王鴻薇主攻陸戰　曝選前之夜時間地點

小三通常態化？王必勝坦言中國疫情難估計　可用入境抽樣PCR觀察

規模5.2地震亂台鐵行車！台東、屏東路段降速慢行　列車延誤

神預言！弟站椅子整理東西　她剛講「會跌倒」下秒應驗

生活熱門新聞

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

快訊／12:36地震　南部有感搖晃

明年1月新制！交通郵政「4措施上路」　郵局臨櫃開戶放寬至18歲

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

難追到爆！這5星座「單身越久眼光越高」

大陸疫情海嘯！超強BF.7可1傳18

「父女斷聯20年」孩子突想見面　開口1要求他心寒

擺脫「行人地獄」！立院初審通過　人行道臨停違停「恢復可檢舉」

明「冬至」別愛愛　5禁忌一次看

挑戰永齡律師團！醫酸郭董：靠抹黑選總統？

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

更多熱門

相關新聞

父子騎車遭人埋伏！後座高三生遭利刃「捅屁股」

父子騎車遭人埋伏！後座高三生遭利刃「捅屁股」

新北市中和一名父親21日騎車載2兒子去上課，3人才剛出門，行經中正路211巷時，突然遭到3煞埋伏潑灑辣椒水，父子3人中招後痛苦跳下車，但惡煞仍不放過，拿出摺疊刀衝向乘坐機車後座的18歲高三生，扭打後把整支刀插進高三生的臀部！3煞見血後逃跑，警方於22日凌晨逮到3煞，犯案動機揭曉。

毛豆吸半天是空的！餐廳員工竟把吃過的再上桌

毛豆吸半天是空的！餐廳員工竟把吃過的再上桌

誰把嬰兒推車丟這？婦調監視器「根本沒兇手」

誰把嬰兒推車丟這？婦調監視器「根本沒兇手」

彰化透天民宅清晨大火！4人臉燻黑驚恐蹲頂樓求救

彰化透天民宅清晨大火！4人臉燻黑驚恐蹲頂樓求救

苗栗獨居比丘尼失聯多日　警消破門驚見陳屍住處

苗栗獨居比丘尼失聯多日　警消破門驚見陳屍住處

關鍵字：

台中新加坡客家餐廳捐血烤雞甕仔雞悶筍缺血影音

讀者迴響

熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

美光宣布裁員近5000人　2023年獎金喊停

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

Toyz丁特開撕嗆「垃圾被詐剛好」

浩角翔起鹿港出外景「惹火店家」！

野生「台灣超大咖天后」紐約0偽裝看球賽！

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

即／台64線車禍！板橋塞爆成大型停車場

館長攤證據控史丹利沒盡代言義務

台南Josh離婚7月「突PO下跪求婚照」！

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

快訊／12:36地震　南部有感搖晃

明年1月新制！交通郵政「4措施上路」　郵局臨櫃開戶放寬至18歲

更多

最夯影音

更多
好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下
羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面