台中捐血500CC送甕仔雞「名額無上限」　業務員爽拿伴手禮送客戶

記者許權毅／台中報導

快來！台中行善團協會今（22）日在豐原舉行捐血送甕仔雞活動，只要捐滿500cc就可以把全雞帶回家，另外還有悶筍、椪柑等好禮可以免費帶回家。行善團團長太太楊小姐表示，去年就曾辦過捐血活動，反應熱烈，今年得知血庫低於安全量，決定再度舉辦，只要在今天16點以前來捐血都會贈送甕仔雞，沒有名額限制，地點就在台中豐原豐勢路二段的新加坡客家美食餐廳。

▲台中行善團協會今日在台中豐原新加坡客家美食餐廳舉行捐血活動，捐滿500cc的民眾即可拿到一隻甕仔雞，截至16時為止，名額無上限。（圖／記者許權毅攝，下同）



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台中行善團表示，這次跟多家企業合作，一同在豐原的新加坡客家美食餐廳舉行捐血活動，樂見民眾踴躍前來。這次規劃贈送甕仔雞、悶筍、椪柑，現場還有客家湯圓可以吃。捐贈250cc的民眾即贈悶筍，滿500cc就送一整隻甕仔雞，也可拿取兌換券之後再領。行善團團長太太楊小姐表示，原本預定送出100隻雞，但今日決定加碼改成「無上限」，截至中午只送出40隻左右，歡迎大家來踴躍捐血。

有民眾專程前來，並說去年就曾來參加，這次在網路上看見活動後再趕來，帶著全雞回家享用。還有兩名業務員正準備去找客戶，結果路上看到有捐血送甕仔雞活動馬上下車，捐完血後帶著雞跟客戶一起享用。

不過也有一群20多歲年輕人專程才台中市區跑來，結果因為近期有刺青、沒攜帶有照片證件，今日不能夠捐血，笑說：「本來想要來做公益的，結果不能做愛心了！烤雞只是附加的啦！」提醒民眾若要前來應詳閱捐血規範，避免白跑一趟。