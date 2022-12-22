寒流來襲男海邊玩手遊超入迷　警上前關心...這身分讓他GG了

▲林姓男子深夜在旗津海邊忘我的打手遊遭警方盤查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

近期冷氣團來襲，連南臺灣也明顯感受得到，尤其入夜後冷風颼颼，街頭人車顯得稀少。高雄一名林姓男子（29歲）日前深夜頂著冷風在旗津海岸公園滑手機，吸引巡邏員警注意上前關切，意外發現男子遭到通緝，男子自知難逃法網乖乖配合，僅抱怨太著迷手機遊戲，讓自己逃了近3個月竟因此落網。

鼓山分局旗津分駐所巡佐王俊珵、警員王品綸20日凌晨巡經旗津區旗津三路海岸公園時，發現一名男子坐在機車上滑手機，因入夜後氣溫驟降，加上海風吹拂更能感受嚴寒，但男子異常行為引起員警的注意而趨前盤查。

▲林姓男子被警方查出以遭到通緝。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

男子對員警突如其來的關切感到訝異，雖然配合盤查卻眼神閃爍，顯然一副心虛模樣。員警要求提供身分證字號盤查，果然發現男子是高雄地檢署在今年9月28日發布的毒品通緝犯。

警方調查，家住林園區的林姓男子為了躲避警方查緝還向朋友借來機車使用，避免身分暴露，近3個月來居無定所、四處閃躲，沒想到因為玩知名手遊太專心，沒發現警察悄悄靠近，讓自己通緝身分曝光了，全案訊後依毒品通緝解送高雄地檢署歸案。