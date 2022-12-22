好市多衛生紙特價「3串折扣90元」官網限定！會員讚：已下單

▲科克蘭衛生紙是不少人逛好市多必買的神物之一。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

好市多自有品牌「科克蘭衛生紙」1年漲價3次，1串要價389元，讓國內不少會員大喊吃不消，不過就有網友發現，衛生紙居然偷偷打折了，在官網上一次買3串折扣90元，等於一串只要379元，比現場買還要便宜，優惠只到12月25日，貼文一出，掀起網友討論。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，好市多官網正在特價科克蘭衛生紙，一次買3串就折扣90元，只要1139元，換算下來一串只要379元，優惠只到12月25日，「比現場還便宜欸，幫大家算好了，一張只要0.13塊，在家裡輕鬆等就好，不用去現場搬」。

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原PO大讚，「三層好用又厚不容易破，用來用去就它還是我的愛」，而且每次去逛賣場都會忍不住多買計畫外的東西，改成線上買就知道要節制了，「至少看到結帳金額就會知道，要先刪購物車裡面的東西了」。

▲買3串折扣90元。（圖／翻攝自好市多官網）

貼文一出，許多網友手刀下單，「剛好家裡的要沒了，已補貨」、「剛下單，不用自己在冬天出門，又有折扣真的很讚」、「科克蘭不折價也算很便宜了！雖然這麼說但我還是默默下單」、「真心覺得科克蘭比較好用，比較厚又不容易破」、「外送折扣對我們這種懶人很實用」。

不過，有網友發現，雖然官網折價90元，但是跟現場比起來，只差了29元，「現場買389x3=1167，線上買1229-90=1139，省一點而已，不過省自己去買」、「沒有比較省啊，一串只省10元而已，線上的單價都比現場高一點」。但有網友認為，「其實不用出門自己載，再算上油錢挺划算的呀」、「騎機車不好載也危險，線上購物換算下來就值得」。

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