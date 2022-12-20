以為好市多新品！「夢幻餐盒」超狂曝光　千人求上架：排隊也願意

▲超萌的饅頭餐盒，原PO食譜無私大公開。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

還以為好市多又有新品上架！一名巧手神人貼出一張「夢幻饅頭餐盒」照片，左右有超萌企鵝，全都是她親手捏出來的，「跟玩黏土一樣」，先在鋁箔盒內放入愛吃的食材，像是熱狗或起司等，接著擺放造型麵糰，發酵完後再蒸15分鐘就完成了。文章曝光後，引發千人驚讚「好市多賣這種饅頭餐盒，我願意排隊買！」

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》大方分享「夢幻餐盒」之手作饅頭食譜，食材包括中筋麵粉，鮮奶，內餡可以買起司、熱狗、玉米、地瓜、杏鮑菇等，還有16公分的鋁箔盒。

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食材份量包括：中筋麵粉200g、低筋麵粉100g、細砂糖30g、鮮奶160g、酵母粉3g、植物油6g。原PO表示，這可做出3至4盒饅頭，而調色可加入天然食材，灰色為芝麻粉、紅色為紅麴粉。

做法也無私大公開，全部材料揉成糰，麵糰各別加入芝麻粉、紅麴粉，盒底鋪上想吃的內餡，「用壓模壓厚麵片或捲起來薄麵皮」，接著玩黏土一樣，自行捏出喜歡的造型。

▲原PO熱心分享做法。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



原PO提醒，一開始麵糰放寬鬆一點，也不要放太大顆，記得預留發酵空間，最後發酵到1.5至2倍大左右，「麵糰從寬鬆到黏在一起擠擠的，就可以蒸15分鐘完成。」原PO說，若沒吃完的話，也可蓋好盒蓋，冰凍保存1個月，「可以動手做看看，好玩有趣好吃唷！」

神文曝光後，引發4千多名網友讚爆想買，「一瞬間，以為是好市多新推出的商品，差點要衝了」、「應該請好市多跟版主配合推出這迷人新商品，一定會大賣」、「我的天啊～軟綿綿的看起來好可愛！怎捨得吃啦」、「好市多賣這種饅頭餐盒，我願意排隊買」、「都想叫妳媽了，妳家孩子好幸福」、「好厲害啊！謝謝無私分享」、「我缺的不是材料和食譜～缺的是妳的好手藝」。

也有網友發問，「發酵怎麼執行？」原PO也熱心回應，「找溫暖微潮濕的地方發酵（烤箱內放溫水，電鍋內）都可以」。