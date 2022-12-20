「好市多1暖腳神物」激似UGG　妹子見價格：太划算了！評價曝光

▲好市多毛毛拖鞋上架了。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



網搜小組／劉維榛報導

明（21）日又有一波冷空氣南下，周末恐達到寒流等級，讓手腳冰冷的人叫苦連天！一名女網友興奮表示，最近逛好市多時，驚見一款暖腳神物，造型激似知名品牌UGG，且鞋底有加厚2公分，價格650元有找，她立即打包1雙駝色返家。文章曝光後，網友熱議「襪子再穿這雙根本保暖」、「這個捨不得穿出門吧」。

一名女網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》驚訝表示，上周假日去逛新竹店時，發現鞋子專區擺放一款雪白色的毛毛拖鞋，當下原PO挑了經典駝色，並放入購物車結帳。

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原PO返家後也隨即試穿，她愛不釋手直呼，鞋底厚度約2公分，「才649元，毛很舒服，鞋底還有加厚可以外出，太划算了！」

▲鞋子為厚底。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

文章曝光後，一票網友暴動回應，「謝謝你！原本要買UGG的說」、「XXX可以買給妳，妳常腳冷」、「今年很夯欸，要不要買一雙」、「我老婆也跟我講這雙」、「不曉得抓地力如何？會不會滑」、「這個捨不得穿出門吧」。

不過網友評價卻是兩極化，「這很好穿，去年就有買，毛很澎，穿了毛也不會塌扁」、「我去年也買一雙灰色的，沒有下雨時，襪子再穿這雙根本保暖，搭配針織裙超好看」、「去年買一雙杏色，今年剛出的時候多了灰色跟紫色，立刻再帶一雙灰色回家，這樣外出跟室內拖都有了」；「外出穿超滑超難走，請問標籤剪掉了，能退嗎？」「比UGG的毛粗糙很多，但是也便宜很多」、「我在澳洲買過多雙帶回來送長輩，但都被嫌醜，沒人穿」。

▼網友也曬出灰色、紫色的毛毛拖鞋。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

