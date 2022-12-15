水煮蛋少1動作爆成荷包蛋　老饕揭2訣竅：冰過要先回溫

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友日前使用蒸蛋器做水煮蛋，結果卻變成荷包蛋，讓她感到很疑惑。文章公開之後，很快就有老饕留言解答，蒸之前記得要在蛋殼上戳洞，如果是使用冰過的雞蛋，可以先沖水回溫，這樣就能降低雞蛋爆開的機率。

▲原PO想做水煮蛋，雞蛋卻爆開變成荷包蛋。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，之前用蒸蛋器做過很多次水煮蛋，沒想到13日再次嘗試，水煮蛋卻爆開變成荷包蛋，讓她感到很疑惑。

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文章公開之後，網友們很快就發現原PO使用蒸蛋器之前少了「戳洞」這個動作，「水杯底部有針，蒸蛋前要把蛋戳一個洞，有洞的朝上放才不會爆開」；還有一名網友提醒，「記得冰過的蛋要先沖水回溫，再放進去蒸」，這樣一來就能降低雞蛋爆開的機率。

除了使用蒸蛋器之外，不少網友表示電鍋也可以做出美味的水煮蛋，只要放上一張餐巾紙，用水把餐巾紙打濕，再把雞蛋擺上去，等到電鍋開關跳起來，就可以得到一鍋熟度剛好的水煮蛋，「蛋黃超嫩，而且很好剝殼」。

對此，原PO在留言處回應，照片中的蛋是從冰箱拿出來就馬上蒸了，看了大家的建議之後，她再度嘗試，果然做出自己最愛的「蛋黃半熟」水煮蛋，「謝謝大家的分享」。