常客要求蛋餅花生醬多　超狂老闆2張照驚呆3千人：以為包黑糖饅頭

記者黃翊婷／綜合報導

一名在新北市淡水區經營餐飲店的老闆表示，有一名常客每次來點蛋餅都覺得花生醬加不夠多，日前客人又來消費，特別要求「花生醬多一點」，他也不吝嗇直接挖一大坨包進去。照片公開之後，網友們紛紛留言開玩笑，「乍看我以為是黑糖饅頭」、「我還以為是冰淇淋夾心」、「這真的好猛」。

▲花生醬多到像是包了一整顆「黑糖饅頭」在蛋餅裡面。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同。）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，有一名常客很喜歡吃花生醬培根手工脆皮蛋餅，來好幾次都說花生醬加不夠多，17日客人又來消費，特別要求「花生醬多一點」，他也乾脆直接加了一大坨，「你敢點我就敢做」。

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▲原PO加了超多花生醬。

文章公開之後，網友們看到原PO分享的蛋餅照片，紛紛留言調侃，「乍看我以為是黑糖饅頭」、「老闆，花生醬一罐，蛋餅多一點沒問題」、「多的花生醬可以帶回家配吐司」、「這是整罐了吧」、「真的好猛」、「花生醬快過期了嗎」、「我還以為是冰淇淋夾心」、「多賣幾份，你今天生意就白做了」。該文章也被社團管理員轉貼至爆料公社臉書粉絲專頁，獲得超過3800人按讚。

對此，原PO在留言區回應，花生醬沒有過期，還可以放很久，一般這種客製化要求是要加價的，但因為對方是常客，所以沒有多收錢，「來了好幾次都說不夠，這次我就讓他吃到怕」。

還有一名同樣經營餐飲業的老闆留言分享類似經歷，他說，自己是開炸雞店的，上次有一名客人備註要「很多很多很多梅粉加爆」，他直接給了一整包梅粉，沒想到客人誤以為是店家放錯，竟然還特地騎車過來，把梅粉還給他。

▼原PO臉書貼文。