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小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽看到眼花大卡關：這太難了

▲▼小孩,功課,作業。（圖／取自免費圖庫xframe） 

▲「浪花真好看」錯在哪？（示意圖／取自xframe）

記者曾筠淇／綜合報導

找錯別字是小學國語常見的題型之一，不過近日就有網友貼出一道題目，怎麼看都找不到錯字，讓他很苦惱。而貼文曝光後，底下一票網友因「1字」吵翻，但更多人認為，有問題的應該是這道題目。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，直呼「小孩的作業太難，到底哪裡有錯別字？」從他貼出的圖片可見，藍筆圈起來的題目為「浪花真好看」，但即便他一個字、一個字仔細檢查，也沒發現哪裡有問題。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲這道題目再被翻出。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

題目曝光後，就有一票網友懷疑「真」字有錯，「『真』是錯的啊，裡面只有兩橫」、「『真』裡面有四橫，多了一橫」、「『真』，題目有四橫」、「『真』錯啦！圖片裡的『真』是四橫」；但實際上，「真」並沒有多一橫或少一橫，「真裡面本來就是三橫，應該是『好』的注音錯了」、「你看看旁邊那一題的『真』，是不是長一樣」、「到底誰跟你們說『真』裡面有四橫？你有老花嗎」。

還有網友直呼，「『看』字錯了，『目』中的兩橫沒勾到邊」、「『好』，沒有三聲，它少了聲調」、「『好』的注音呀！少了三聲」、「是『好』的注音沒有三聲，還是被藍筆圈到了」。但更多人認為，這道題目根本沒錯字，單純是出錯了，「不要糾結了，題目出錯，沒錯字」、「沒有錯！就算有錯也是老師的錯」、「明明沒有錯字，還要挑錯字，這太難了」。

其實這道題目早在2017年就出現過，當時也吸引不少人討論，但無奈找不到答案，「我個人認為是題目出錯，不用鑽牛角尖」、「題目出錯也是常有的事」。如今題目再被網友貼出來，同樣引發熱議。

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