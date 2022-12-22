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陪伴海星孩童多元學習　元智同學：規劃全齡適用課程是最大挑戰

▲陪伴海星孩童，元智同學規劃全齡適用課程

▲聖誕節前夕，元智大學與海星計畫的孩子們進行程式學習之旅。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學機器人研究社同學，在聖誕節前夕，運用自行設計的桌遊程式，與海星計畫的孩子們，共度溫馨的程式學習之旅。元智大學劉俞志學務長21日表示，很高興社團同學努力提供社區弱勢孩童多元的學習資源，期新的一年，海星計畫的孩子們都能努力培養自己的「未來力」，也能快樂提升「素養」，迎向生命的挑戰。

▲陪伴海星孩童，元智同學規劃全齡適用課程

▲元智大學機器人研究社同學進行程式語言桌遊。（圖／元智提供）

元智大學課外組於今年夏天帶領流行音樂錄音社、金融科技與人才發展社、機器人研究社等7個社團近百人次，啟動陪伴海星孩童多元素養學習之旅。同學們犧牲晚上休息時間，陪伴孩子進行多面向的探索與學習，迄今已執行羽球、音樂、手作紙藝、金融知識、點心製作及機器人程式設計等，服務孩童超過150人次。

▲陪伴海星孩童，元智同學規劃全齡適用課程

▲機器人研究社頒發結業證書。（圖／元智提供）

對這群大學生而言，如何規劃全齡適用的課程是最大挑戰。流行音樂錄音社教學長，企管系大二的顏湘晴同學表示，課程中啟發小海星們對音樂的喜愛，讓音樂成為孩子們生活的一部分；金融科技與人才發展社社長，管理學院陳佳瑜同學則透過金融遊戲，讓原本枯燥乏味的經濟金融知識，藉由簡單的實作課程，增加金融理論與知識。

▲陪伴海星孩童，元智同學規劃全齡適用課程

機器人研究社社長，電機系李紫瑛同學，藉由桌遊卡牌，培養孩子們的工程思維。李紫瑛表示，無論課程設計如何困難，但聽到孩子們的感謝話語，皆深受感動。大家也相信這些課程的學習，能讓孩子們學會勇敢面對困難並更客觀的拆解問題。

就讀7年級的小婷，對於大哥哥、大姊姊的教學讚不絕口，讓她不會害怕說出自己的想法。第一次聽到「邊際效應遞減原理」，大哥哥們用「王牌工廠」手作遊戲，讓她很快了解團體分工合作，達到生產效益的觀念；國小3年級的小尊除了希望擁有一台聊天機器人外，最想做的就是拆開機器人，看看裡面有什麼神奇的東西。

觀音根滿慈善基金會王執行長表示，海星計畫的孩子從未觸摸過會動的機器人，也很少有機會學到理財、音樂、桌遊、程式及手作等多元課程。藉由元智同學們的愛心陪伴，讓海星計畫的孩子能輕鬆學習、歡樂體驗。

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