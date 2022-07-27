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雄二飛彈「研發教授」赴中教書　教長：已二度請校方釐清事證

記者許敏溶／高雄報導

元智大學傳出多名教授赴中國大陸的大學兼職，可能有涉洩漏國安機密問題，教育部長潘文忠今（27日）表示，教育部接獲檢舉後已函請元智大學逐一查證並回覆，但教育部認為相關議題與現象要進一步深入瞭解，故再度請元智釐清，等待相關事證蒐集後，將循往例會同陸委會等相關部會討論，秉持勿枉勿縱精神，依相關規定處理。

▲▼教育部長潘文忠說明元智大學教授赴中兼職問題。（圖／記者許敏溶攝）

▲潘文忠表示，已經二度請元智大學釐清相關問題，之後依規定處理。（圖／記者許敏溶攝）

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媒體報導，元智大學有多名教授對岸赴中國大陸的大學兼職，有2名大咖學者為中科院出身，其中一名教授還是雄二飛彈研究團隊的重要成員，赴中兼職可能涉及洩漏國安機密。

▲元智大學今天宣布，鑒於疫情急遽升溫，自今（14）日起，所有實體課程採遠距教學至學期末。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲元智大學傳出教授傳赴中兼職恐釀洩密疑雲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

對此，潘文忠今天在全國教育局處長會議空檔接受媒體連訪時表示，國內學者專家若赴大陸工作，本來就訂有《兩岸人民關係條例》兼職規範，教育部也接獲檢舉信，即刻函請元智大學就相關事項逐一查證，元智大學有初步回應，但教育部認為相關議題與現象要進一步深入瞭解，所以再一步函請學校針對幾項內容進行釐清。

潘文忠指出，經過事證蒐集後，教育部將會依循往例，會同陸委會等相關部會進行討論，因為過去教育部處理過類似事件，故教部將進行詳細查證，秉持勿枉勿縱精神，就查證事實，依相關規定進一步處理。

潘文忠進一步表示，由於學者專家在中國的資訊不是那樣公開明朗，過去在處理類似案件時，過程都相當審慎，但仍要確實查證與釐清，過往因為詳細追查事證瞭解後也進行裁處，故教育部也提醒所有學者專家，若參與國內比較機敏性研究，為一定要恪遵相關法規，若從事講學等，也都有相關規範，尤其有些單位在《兩岸人民關係條例》是不允許的，學者專家在赴中從事相關研究或研究前弄清楚，才能避免觸法或受罰。

元智大學則回應，校方一向辦學嚴謹，如接獲民眾陳情，都秉持公平、公正原則審慎處理，校方在今年2月起，陸續接獲教育部來函，為慎重起見，在今年4月已分別召開2次調查小組會議，而有關教師是否擔任長江學者講座教授一職，元智去函廈門大學台港澳事務辦公室進行確認，目前並未收到回覆。

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