元智大學與遠東新世紀成立企業書院　業師與教師共同授課　

▲元智大學廖慶榮校長(左)與遠東新世紀鄭澄宇總經理(右)簽署成立企業書院。(圖／元智提供)

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學自111學年起成立企業書院，攜手產業和業師共同育才，提高學生對企業就職的興趣與意願，8日由校長廖慶榮、遠東新世紀公司行政總部鄭澄宇總經理，共同簽署產學合作意向書，由企業提供業師與元智教師共同授課，強化技術與實務能力，以符合產業發展及青年就業所需。

廖慶榮校長表示，元智大學企業書院，以人才培育為願景，延伸擴大產學合作之基礎，進而接引產業寶貴資源。基於教育部產學攜手合作計畫，元智大學與遠東新世紀公司共同成立企業書院，與產業建立跨域共享鏈結，透過學界與業界整合資源，共同培育未來產業所需人才，元智大學持續為永續發展目標精進，為社會責任努力。

遠東新世紀公司鄭澄宇總經理表示，與元智大學持續整合學術與業界資源，作為元智大學下一階段校務發展的推動引擎，也成為加速元智校友企業數位轉型的最佳盟友，共同貢獻心力與社會責任，並能夠提供元智學生優異技術與管理實務、國際企業的視野以及海內外實習合作與交流的環境與機會。

而元智學生若有機會進入公司任職，公司除給予獎學金及其他獎勵措施外，也有機會參與並且分享公司獲利性的成長，並且歷練成為企業與社會的關鍵人才。元智大學企業書院規劃項目包含：集團相關企業提供業師與企業書院教師共同授課，並提供產學研發專案及書院年度運作經費等；元智大學則設計學程並安排師資，管理督導學生實習及專題等，配合產業命題，提出研發專案，透過雙方簽署意向書，建立良好合作關係，創造雙贏契機。