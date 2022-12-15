元智教授將永續融入課程核心　獲永續教學實踐與成果競賽優勝

▲元智尤淨纓將永續融入課程核心，獲永續教學實踐與成果競賽優勝獎。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學管理學院尤淨纓教授以「策略布局與商業模式新創實作」課程，參加2022永續教學實踐與成果競賽，將永續發展目標融入課程核心，創新教學設計，並具實際效果之教學成果，在近60位大學院校教授角逐參與中，榮獲優勝獎殊榮。

大學推動創新教學，尤淨纓教授對於授課內容總是推陳出新並與時事結合，在開設「策略佈局與商業模式新創實作」課程時，對於商業模式與策略佈局，期許將ESG與永續議題，帶入校園課程。她表示，以往課程中，皆以哈佛商業個案進行問題發想，讓學生學會找到解決方法。但這樣的商業模式發想，對於尚未進入職場的學生而言，較為生疏或只能以想像的方式來看待商業模式策略。於是思考，如何讓一門理論的必修課，變得更為活潑有趣，也讓即將畢業的學生，可以習得先機的商業技巧。

尤淨纓說，在課程規畫期間，拜訪了幾間國內在ESG領先的廠商，透過與廠商的對話，在課程設計的同時，和在地業者整合，並嘗試解決台灣在2030年零碳的議題，企圖帶領學生了解業界動態。以地緣而言，在桃園地區，就有很多中小企業，對於綠色專利、零碳排等，皆以達到國際水準。

▲同學於課堂中報告。（圖／元智提供）

尤淨纓期許，從商業模式策略出發，找到該公司的綠色專利佈局，進而給予該公司理論與未來產品發展上的建議，最後援請業界老師來當評委，選出最佳潛力發展之企劃。當中，也與各界ESG產學前輩討論，將真實個案帶入課堂，學生透過實作過程與業師對話。她更期待，未來透過永續專利，讓學生充實淨零碳排的知識與素養，並養成節能減碳的良好習慣，進而讓學生進入職場後成為企業淨零永續的種子。