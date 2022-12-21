明年1月新制！交通郵政「4措施上路」　郵局臨櫃開戶放寬至18歲

▲郵局。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(12/21)晚宣布，明年1月將有4項交通和郵政新制上路，包括不再補助市區客運購置柴油大客車、國際商港港埠費率上限調漲10%、郵政數位存款帳戶開放臨櫃辦理身分驗證作業，以及開放18至20歲新申辦客戶可自行臨櫃辦理儲匯相關業務。

交通及郵政4大新制如下：

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1. 不再補助市區客運購置柴油大客車

配合2030年市區公車全面電動化政策，自112年度起市區客運車輛汰舊換新及新闢路線購車僅補助電動大客車，柴(汽)油大客車不予補助。112年1月1日起實施。

2. 國際商港港埠費率上限調整方案

國際商港港埠費率上限自87年迄今已24年未調整，為反映港埠服務業者經營成本，港埠費率上限自112年1月1日起原則調漲10%，並因應船舶大型化調整相關港灣收費級距，期能改善港區作業環境，並提升港埠服務業者服務品質。112年1月1日起實施。

3. 郵政數位存款帳戶開放臨櫃辦理身分驗證作業



為提升民眾申請數位存款帳戶之便利性，增加多元身分驗證管道。本國成年人以線上方式開立數位存款帳戶，除現行以自然人憑證進行身分驗證外，新增本人得親持雙證件至郵局窗口辦理。112年1月3日(上班日)起實施。

4. 因應民法下修成年年齡至18歲，開放18至20歲客戶得自行臨櫃辦理儲匯相關業務



配合民法將成年年齡從20歲下修至18歲，並訂於112年1月1日施行，開放18至20歲客戶亦得自行「臨櫃」辦理儲匯相關業務，免再經法定代理人同意。112 年1月3日(上班日)起實施。