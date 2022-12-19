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社會 社會焦點 保障人權

交警狂查個資「助學長收賄」　出庭道歉曝被霸凌...檢一聽更火大

記者黃宥寧／台北報導

北市警南港分局前交通分隊警員邱巍與學長林信洋配合抓車（汽車協尋）業者，涉以警用車籍查詢系統洩露車主個資，讓業者快速協助車貸銀行、業者、當鋪追人扣車，林從中賺取54萬餘元。今（19日）士林地院首開庭，邱當庭道歉並曝在交通分隊時「遭受不平等待遇，是林不斷開導」故無酬幫忙，不知會被拿去做非法事情，這席話也讓公訴檢察官直搖頭。

▲▼邱巍。（圖／記者黃宥寧攝）

▲台北市警局南港分局前交通分隊警員林信洋、邱巍涉配合「抓車」業者，以警用查詢系統洩漏車主個資。（圖／記者黃宥寧攝）

法院今首開庭，被起訴公務員洩漏國防以外秘密罪的邱巍（39歲）透過律師認罪，並向法官說，在警界學長學弟制重，林是學長，因為林伸出友誼之手，才會幫忙查資料，希望可以有調解機會。

黃姓告訴代理人聽見律師解釋，怒批「身為公職人員，要有一定素養，這樣適任嗎？」邱見對方激動模樣也著急低聲說「真的對不起」，黃則不屑回「這種老招我看多了」。

法官試圖緩頰並問邱如何認識楊男、吳女業者。邱說，林是學長，某天林值班，吳女與楊男就到隊上聊天，並說吳女是女友；林在隊上相當照顧，加上警察制度（學長學弟制嚴），因此林請他查他就查，沒問理由，接著委屈說「因為人情關係觸法，深感悔悟也深刻反省」，更坦承使用車籍查詢系統、戶役政查詢民眾資料。

邱的辯護人說，邱從頭至尾坦承犯罪，全案是因人情壓力才查詢，希望能有自新緩刑機會，若入獄服刑，恐影響全家，因為他是家中唯一經濟支柱還有5歲孩子、70歲父母，妻子無業，負責照顧全家。

▲南港交通分隊警員林信洋涉嫌配合製造假車禍詐保遭檢察官起訴。（圖／記者張君豪翻攝）

▲時任南港交通分隊警員林信洋涉配合製造假車禍詐保遭檢察官起訴。（圖／記者張君豪翻攝）

到庭執行職務公訴檢察官說，這案很多被害人，當初偵查也是綜合所有考量，故沒起訴貪瀆，就算和解也不會給緩刑，接著忿忿不平說「要是我也不會原諒你（指邱巍）」。

法官問，為何調到新莊分局仍協助林？邱則說，2018年10月南港調到新莊分局，人生地不熟，林又開始聯繫，相當關心日常生活和任職情況，甚至電話關心結束後還會說「後續若有查詢資料，就拜託囉」，並交代楊男及吳姓女友請求也要一起幫忙。

邱當庭自曝，自己在南港分隊時有不平等待遇，也是林不斷開導化解心中不悅，加上調職後仍繼續關心，因此心存感激；公訴檢察官聽到不可思議，「執法人員還這樣利用你，民眾不會原諒你。」

邱緊接說，傳完多筆資料後就發現自己不應該做這些事，但心中仍謹記林說「如果要資料就要提供」，為了感激林對他的照顧基於不得已才再查詢，至於會用王姓警員的帳號查詢，是因為有3次自己帳號登不進去才會使用，至於林不使用自己帳號查詢是因為「林說他的帳號被管制」。

最後邱向法官強調，自己沒有收取任何報酬，連吃飯也是自己付費，每次查詢個資時，查詢用途都隨便輸入，真的知道錯了。

法官諭知全案候核辦，庭後邱面對記者提問「覺得還適合當警察嗎？」他則緩緩說，「我有委任律師，這問題由律師回答。」

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