　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

洗刷「行人地獄」惡名！不讓行人修法重罰6千　交長：擴大執法

▲▼王國材聯訪 立法院交通委員會 未禮讓行人加重罰相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

日前外媒報導台灣交通宛如「行人地獄」，立法院交通委員會今(12/21)審查《道路交通管理處罰條例》修正草案，針對禮讓行人罰款，研擬從3600元提高至6000元，交通部長王國材今出席交委會受訪表示，他期待罰款可再提高一點，另也會與警政署研商擴大執法。

立法院交通委員會今(12/21)審查《道路交通管理處罰條例》總計共70條法規修正草案，其中針對不禮讓行人罰款，研擬從3600元提高到6000元，無照駕駛罰款也建議從1.2萬提高到2.4萬元，並新增無照拒檢逃逸罰鍰1.5萬到4.5萬元，危險駕駛罰款從2.4萬提高到3.6萬元，嚴重超速定義從超速60公里趨嚴改40公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部長王國材表示，今修正草案針對不禮讓行人，罰則從3600提高到6000元，但他期待罰款可以再高一點；另一個修法重點則是惡意逼車以及嚴重超速，過去超速超過60公里定義為嚴重超速，但修法將改為40公里，罰款從2.4萬提高到3.6萬元，很多民眾反映車輛及不禮讓行人等問題，都放在修法裡面處理。

王國材指出，針對惡意逼車處理，也跟警政署做很多討論，有的是用巡邏車方式處理，這部分會持續加強外，針對不禮讓行人，會跟警政署來談擴大執法，期待維護行人和駕駛人安全，因此法規一定要修正。

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
4天後就職！　12名當選人恐「當選無效」
快訊／趙介佑販毒詐欺！　二審判決出爐
魔獸「場上發怒片」瘋傳！　美媒：他在台灣越來越暴躁了
快訊／姆巴佩終於笑了！　秀嘟嘴照
台YTR登頂聖母峰突發意外！　急call直升機救人
23歲逃兵役躲國外14年！　軟體業經理下場慘了
陸40歲女演員爆染疫逝世！　留下7歲兒
妻確診買不到退燒藥！　尪絕望翻冰箱見「離世女兒送上禮物」
郭董打臉「台灣沒有BNT次世代」　醫1圖加碼轟指輝中心
快訊／逆子弒父分屍成「人彘」！　下場出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

郭董想讓媽媽打BNT「憂混打增風險」　王必勝：科學上非正確觀念

被認證「行人地獄」！立委喊人行道違停恢復檢舉　交長表態支持

備戰跨年晚會　台中捷運延長營運至凌晨2點「免費接駁一次看」

郭董喊話有用？指揮中心不排除買BNT次世代　王必勝曝關鍵考量

6歲兒拼圖玩一半！親戚作客「1舉動」惹怒她　大票人轟：超北爛

高雄孕媽勇敢生吧！「符合這資格」首胎領5萬　第3胎最高9萬

無畏春節罷駛危機！台鐵東線狂銷33.3萬張票　明開賣西線車票

陸疫情衝擊「台灣爆普拿疼搶藥潮」　薛瑞元：同成分藥物不缺

兒拿「鐵餐具戳插座」倒地！母怒飆店員：才12歲懂什麼　千人看傻

歌劇院歲末音樂會　超復古爵士饗宴放肆狂歡2夜

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

用穀物排出梅西、姆巴佩畫像　藝術家：兩個都是偉大的球員

梅西世足奪冠　精彩瞬間全回顧

許光漢再扮高中生「握緊拳頭」　施柏宇嘴甜柯佳嬿虧：有夠官方

5萬法國球迷迎接英雄回家　球員嗨翻！姆巴佩笑不出來

郭董想讓媽媽打BNT「憂混打增風險」　王必勝：科學上非正確觀念

被認證「行人地獄」！立委喊人行道違停恢復檢舉　交長表態支持

備戰跨年晚會　台中捷運延長營運至凌晨2點「免費接駁一次看」

郭董喊話有用？指揮中心不排除買BNT次世代　王必勝曝關鍵考量

6歲兒拼圖玩一半！親戚作客「1舉動」惹怒她　大票人轟：超北爛

高雄孕媽勇敢生吧！「符合這資格」首胎領5萬　第3胎最高9萬

無畏春節罷駛危機！台鐵東線狂銷33.3萬張票　明開賣西線車票

陸疫情衝擊「台灣爆普拿疼搶藥潮」　薛瑞元：同成分藥物不缺

兒拿「鐵餐具戳插座」倒地！母怒飆店員：才12歲懂什麼　千人看傻

歌劇院歲末音樂會　超復古爵士饗宴放肆狂歡2夜

《鐵達尼號》「蘿絲太胖」害死傑克？　專業實測結果曝：1個非死不可

綠提案「選舉公報移除學歷」　王鴻薇諷「笑話」：把選民當塑膠？

鍾明軒被大卡車撞！還原上路「突發狀況」砰一聲 挨轟三寶…他白眼回擊

天兵房客賣房東新沙發遭砲轟　本尊回擊：協議好的！

評論林佳龍「海陸大餐」賄選雙標　王鴻薇被控誹謗不起訴

外國人最想收到的台灣禮物！莎莎傻眼「送這我很不好意思」

85度C新春麻將蛋糕、cama café「日富一日」禮盒旺財運

邰智源和隋棠拍床戲！　羨郭子乾拍《茶金》：以前我們一起演爛短劇

最新財產申報！林智堅存款少220萬　陳時中、黃珊珊、沈慧虹都增加

范冰冰換「2套露肩禮服」美神降臨！　雪白肌膚+紅唇氣場炸裂

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

生活熱門新聞

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

找妹子約砲遇到「兄弟女友」　他一試探心酸了

今轉雨降6℃！越晚越冷「連4天探6度」

LINE聖誕過年貼圖「免費1鍵下載」！29款超萌

陸瘋搶退燒藥！台大醫「一瓶70元飆近2萬」

網購電鍋鍋蓋凹了！他申請換貨結果更崩潰

婆婆下馬威「用心打掃小姑房」　年輕媳神反擊

快訊／北部雨來了　今晚探8℃「會冷很久」

快訊／郭台銘回擊指揮中心：上周才問過北醫

害力行國小學童喝餿水只罰2.6萬　家長怒「罰款我出，餿水你喝」

薛瑞元反擊！酸郭董「聽起來好像是BNT的推銷員」

女友內衣脫床上！他拿來聞「發現小祕密」

妹子母胎單身！上網查「5地方能遇好男人」　秒嗨爆：有道理

男友無套秒射　辯「我媽叫我這麼做」　

更多熱門

相關新聞

台鐵工會嗆春節罷駛！交長稱「家人吵架」　掛保證可化解

台鐵工會嗆春節罷駛！交長稱「家人吵架」　掛保證可化解

不滿交通部強行公告台鐵公司化子法，台鐵工會春節不排除罷駛，要求交通部納工會意見。交通部長王國材今出席立法院交通委員會受訪表示，昨公告鐵路基礎設施和車輛購物維修草案，僅是預告，並非正式公告，跟工會協商就像「偶爾像家人吵架，馬上就來把它化解。」

台中轎車撞分隔島四輪朝天　駕駛辯「打滑」

台中轎車撞分隔島四輪朝天　駕駛辯「打滑」

少年自撞路樹　臉部骨折重創無法酒測

少年自撞路樹　臉部骨折重創無法酒測

交通死亡10年新高！洗刷「行人地獄」汙名　交長：不讓行人重罰6千

交通死亡10年新高！洗刷「行人地獄」汙名　交長：不讓行人重罰6千

回鍋接北市交通局長　推動「1200交通月票」？謝銘鴻：蠻好的構想

回鍋接北市交通局長　推動「1200交通月票」？謝銘鴻：蠻好的構想

關鍵字：

交通部道安不禮讓行人重罰超速無照

讀者迴響

熱門新聞

12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

捕獲野生林志玲吃火鍋！老闆陪聊一晚認不出

邱宇辰被爆分手女友「牽新車又換伴」

男團成員爆11年婚變！

找妹子約砲遇到「兄弟女友」　他一試探心酸了

熊熊起身「血崩像流產」！就診夾出5cm異物

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

揭廖科溢撩妹SOP話術都一樣！

冬至後衰神降臨！2生肖「錢財恐被騙光」　命理師：小心了

孫生分手2週被瘋猜「交14萬新女友」！

今轉雨降6℃！越晚越冷「連4天探6度」

19歲女怕私密片外流　砍死男友

更多

最夯影音

更多
梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄
周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面