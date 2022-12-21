洗刷「行人地獄」惡名！不讓行人修法重罰6千　交長：擴大執法

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

日前外媒報導台灣交通宛如「行人地獄」，立法院交通委員會今(12/21)審查《道路交通管理處罰條例》修正草案，針對禮讓行人罰款，研擬從3600元提高至6000元，交通部長王國材今出席交委會受訪表示，他期待罰款可再提高一點，另也會與警政署研商擴大執法。

立法院交通委員會今(12/21)審查《道路交通管理處罰條例》總計共70條法規修正草案，其中針對不禮讓行人罰款，研擬從3600元提高到6000元，無照駕駛罰款也建議從1.2萬提高到2.4萬元，並新增無照拒檢逃逸罰鍰1.5萬到4.5萬元，危險駕駛罰款從2.4萬提高到3.6萬元，嚴重超速定義從超速60公里趨嚴改40公里。

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交通部長王國材表示，今修正草案針對不禮讓行人，罰則從3600提高到6000元，但他期待罰款可以再高一點；另一個修法重點則是惡意逼車以及嚴重超速，過去超速超過60公里定義為嚴重超速，但修法將改為40公里，罰款從2.4萬提高到3.6萬元，很多民眾反映車輛及不禮讓行人等問題，都放在修法裡面處理。

王國材指出，針對惡意逼車處理，也跟警政署做很多討論，有的是用巡邏車方式處理，這部分會持續加強外，針對不禮讓行人，會跟警政署來談擴大執法，期待維護行人和駕駛人安全，因此法規一定要修正。