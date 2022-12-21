台鐵工會嗆春節罷駛！交長稱「家人吵架」　掛保證可化解

記者李姿慧／台北報導

不滿交通部強行公告台鐵公司化子法，台鐵工會春節不排除罷駛，要求交通部納工會意見。交通部長王國材今出席立法院交通委員會受訪表示，昨公告鐵路基礎設施和車輛購物維修草案，僅是預告，並非正式公告，跟工會協商就像「偶爾像家人吵架，馬上就來把它化解。」

▲台鐵春節面臨罷駛危機。（圖／台鐵）

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春節疏運將至，台鐵今明分別開賣春節東、西幹線車票，未料因公司化子法協商，交通部預告版本未納工會意見，引發工會不滿，揚言不排除春節罷駛，王國材昨也緊急跟台鐵工會理事長溝通。

王國材今受訪時表示，這段時間子法溝通，工會和勞資雙方都是希望未來台鐵公司更好，大家有很多不同意見，昨天「執行台鐵公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」草案，針對車輛維修，工會希望維修費用政府多出一點，這部分會繼續溝通。

王國材強調，昨天僅是預告，並非正式公告，這段時間跟工會協商，雙方都是理性的，希望台鐵公司夠好，偶爾像家人吵架，馬上就來把它化解。

針對是否已有春節疏運備案，王國材表示，根據昨天跟工會談，不會有這個狀況發生。

至於兩岸小三通時機點，王國材表示，最近已有開會討論，時間點應該會在春節前會有答案，將會由陸委會宣布，就靜待陸委會宣布。