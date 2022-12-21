喊話黨內少放炮　柯建銘：把我跟林智堅斬首示眾「可以啊」

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者陳家豪攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨英系立委蔡易餘20日解讀父親蔡啟芳批評檢討之語，點出敗選3大戰犯是民進黨立法院黨團總召柯建銘、新竹市前市長林智堅和自己。對此，柯建銘21日受訪稱，若是把兩人推出去斬首示眾就結束了，也可以啊，他呼籲少放炮，多做事，大家都是明白人。

柯建銘今天下午出席中執會前受訪說，民進黨敗選後，他透過臉書撰文呼籲「我們都是戰犯」、要放下派系和個人，大悲痛、大反省、大團結，民進黨不是沒有敗選過，從來都是在逆境中打選戰，兵家勝敗事難期，總是可以捲土重來。

柯建銘說，呼籲大家多做事、少放炮，尤其自己和林智堅是頭號戰犯，好像是二戰時的頭號戰犯東條英機、岡村寧次，假若是這樣很簡單，「把我們兩個推出去斬首示眾就結束了，民進黨的檢討報告就結束了，就定調了，什麼事情都沒有」。

柯建銘反問，如此民進黨內部就沒有問題了嗎？從此以後民調就上升了嗎？選票就回了嗎？2024就繼續執政了嗎？不是這樣吧！假若把他和林智堅斬首示眾就可以解決，也可以啊！再次重申，少放炮，多做事，大家都是明白人，不要忘記。

中常委何志偉被問及此事說，每位選區或不分區的委員都有自己的人脈網絡，現在廣納地方民意，不管大小事都努力做事；媒體追問柯建銘的心是否受傷？何低調回應要去開會了，隨即離開現場。