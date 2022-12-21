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趙介佑聲明「與民進黨早已脫節」　吳怡農：北市黨部沒有人頭黨員

▲▼吳怡農地方拜會請益前受訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲吳怡農今天前往地方拜會請益。（資料照／記者陳家豪攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光兒子趙介佑21日發出千字聲明，強調2018年代表綠色友誼連線的民進黨立委何志偉陣營參選市代落選後就與黨無關，否認「黑道千人入黨」說。對此，曾在主委任內處理趙介佑除名案的台北市第三選區立委候選人吳怡農21日說，北市黨部2.5萬名黨員都不是人頭黨員，而且沒有任何（染黑）。

趙介佑涉嫌擔任詐騙集團車手頭、販賣毒品，一審判刑8年6月徒刑，高院考量趙男與2詐欺案被害人和解，各減1個月徒刑，其餘案件上訴駁回。高院依據最高法院大法庭裁定，並未在審判中定執行刑，須待案件判決定讞後，再由檢方聲請定執行刑。

趙介佑今天發表千字聲明表示，他2014年由何志偉陣營代繳黨費，這一輩子只有代表何志偉陣營於2016當選市代表，到過市黨部投過一次票，2018年代表何志偉陣營參選市代落選後，就和黨沒有關連，因染毒家人屢勸不聽與父親幾乎斷絕往來，所以更不會找任何人入黨，更無有心人士向媒體爆料所謂的黑道千人入黨，「拿我這和民進黨早已脫節4、5年的黨員個人犯法案件當鬥爭工具，硬和市黨部綁在一起讓媒體一直狂燒，對民進黨造成傷害，市黨部當時竟然對外沒任何澄清，至今仍令我匪疑所思？」

對此，吳怡農今天下午前往拜會民進黨籍中山區新喜里長吳昇陽前受訪被問及此事說，從自己擔任台北市黨部主委到現在，市黨部就非常努力直接面對社會大眾對於人頭黨員的顧慮，所以任內就花了許多時間、人力、精力，一一重新審核所有入黨申請，因為要重視社會大眾的疑慮，台北市黨部2.5萬名黨員，都是非常支持民進黨的，都不是人頭黨員，而且也沒有任何的（染黑）。

至於該聲明砲打何志偉一事，吳怡農說，「我覺得這件事情已經過去了，我們就讓它過去」。他說，「我相信任何人指控我們是黑道，都沒有人會相信，這也是為什麼我們這麼堅持正向選舉，我們知道任何的抹黑、任何仇恨的操作，其實都不是社會大眾想要看到的」，他會繼續堅持正向選舉，謝謝。

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