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寒流低溫家戶一氧化碳中毒風險大增　南投明年補助更換熱水器

▲南投縣消防局前往埔里慈恩社區宣導防範一氧化碳中毒。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣消防局前往埔里慈恩社區宣導防範一氧化碳中毒。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

寒流來襲、氣溫驟降，南投縣消防局提醒民眾，應注意防範日常居家一氧化碳中毒意外，除使用燃氣熱水器時務必保持居家通風，或選用有強制排氣功能的熱水器或電熱水器，避免憾事發生，且自112年元旦起提供申請遷移或更換燃氣熱水器措施補助，依身分別最高補助1萬2000元，如有需要請踴躍申請。

縣府消防局20日前往埔里鎮慈恩社區，進行液化石油氣使用安全宣導：先向民眾介紹一氧化碳中毒的情況，以及可能發生的潛勢場所，再由消防隊員陪同民眾一同示範練習，如何避免在家中使用炊具及燃氣熱水器而發生中毒，包含打開氣窗、用泡沫水檢驗瓦斯桶接口是否漏氣，並提醒民眾離開炊具時，一定要將火熄滅，也防止火災。

▲南投縣消防局前往埔里慈恩社區宣導防範一氧化碳中毒。（圖／南投縣政府提供）

埔里防火宣導隊分隊長曾秀月也說，希望民眾都能具備「人離，火熄」的觀念，離開炊具處理事情時都先將火熄滅；平日也要注意瓦斯桶上的日期編號是否過期，以達到最佳防災效果。

▲南投縣消防局前往埔里慈恩社區宣導防範一氧化碳中毒。（圖／南投縣政府提供）

消防局科員陳志彥提醒，該局自明年1月1日起開放補助民眾改善居家一氧化碳中毒潛勢場所，提供縣民辦理遷移或更換燃氣熱水器設施，並以弱勢族群為優先，低收入戶每戶最高補助1萬2000元、其他每戶最高3000元，總預算9萬元，名額有限，有需要者可儘速至住家附近轄區消防分隊申請。

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關鍵字：

一氧化碳中毒宣導熱水器補助

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