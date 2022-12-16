極凍寒流來了！3錯誤動作恐「一氧化碳中毒」　今年已釀3死42送醫

▲基隆民宅發生一氧化碳中毒導致3人昏倒，其中1人送醫不治。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

今晚鋒面通過後，寒流接力報到，全台溫度驟降。高雄市消防局指出，根據消防署統計，今年已發生3人因一氧化碳中毒死亡，3錯誤動作恐招致一氧化碳中毒，提醒民眾應保持通風。

內政部消防署統計，今年截至11月29日止已發生一氧化碳中毒事故計17件，共造成3人死亡、42人送醫；如民眾洗澡後發現有頭暈、嘔吐、四肢無力等症狀，要小心可能是一氧化碳中毒，應立即停止使用燃氣熱水器，並迅速打開通往戶外的窗戶通風，身體嚴重不適者，應儘速撥打119求助，以確保生命財產安全。

▲【錯誤示範】陽臺外推且窗戶緊閉，通風不良致生一氧化碳中毒之虞。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲【正確示範】更換具有強制排氣功能的瓦斯熱水器。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市消防局表示，近年一氧化碳中毒發生原因多為屋外式熱水器錯誤安裝於室內，或陽臺外推阻礙通風所致，建議民眾屋內務必選用具有強制排氣功能的瓦斯熱水器，以免燃燒不完全產生一氧化碳。

消防局進一步指出，陽臺晾曬大量衣物也會造成通風不良，呼籲民眾使用瓦斯熱水器時，應開一扇窗保持通風，慎防一氧化碳中毒，確保自身及家人安全。

▲【錯誤示範】 屋外型熱水器裝設於屋內，燃燒不完全產生一氧化碳。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲【正確示範】更換具有強制排氣功能的瓦斯熱水器。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲【錯誤示範】陽臺外推且窗戶緊閉，通風不良也恐致一氧化碳中毒。（圖／記者許宥孺翻攝）