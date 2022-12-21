高虹安涉詐助理費案　調查局北機站約談多名助理

▲高虹安涉詐案引起全民的關注，今日傳出檢調約談數名助理。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、翁子皓／台北報導

準新竹市長高虹安涉嫌詐領立委助理費，專案小組15日搜索、約談高虹安與相關涉案人，高虹安最後以60萬元交保候傳。據悉，檢調又在今（21）日約談高虹安辦公室謝姓等3名助理，以證人的身分接受調查局北部地區機動工作站的約談。對此，檢調目前低調表示，不便評論。

據了解，檢調根據扣得相關帳冊後，除清查助理是否有低薪高報，詐領公費上繳公積金的情形，也正逐一約談曾從公積金領出款項的助理，釐清金流。

回顧整起事件，九合一大選期間，1名自稱內部吹哨者向調查局檢舉，高虹安疑似利用在永齡基金會兼職的男友李忠庭當人頭，從2020年至2021年間申請公費助理補助費，但這些補助費用並未使用於立委公務上，檢舉函指控高、李共犯《貪污治罪條例》及《政治獻金法》，調查局北機站11月間報請台北地檢署分他字案指揮偵辦。

12月1日起，檢調祕密傳訊高虹安辦公室前主任黃惠玟、副主任陳昱愷等多名助理，並取得由黃惠玟保管的2021年間辦公室公積金密帳，懷疑所謂的公積金款項，並非全用在辦公室開銷，部分開銷屬於高虹安的私人花費，形同高虹安小金庫，據了解疑涉不法金額數十萬元。

專案小組蒐證告一段落後，15日由北檢檢察長依規定知會立法院，隨即由檢察官親自帶隊，前往高虹安的立院辦公室、住處等8個地點展開搜索，並約談高虹安、李忠庭、陳奐宇、王郁文等4名被告，另外，現任的行政主任黃鈴惠則以證人身分被約談到案後請回。

檢察官漏夜複訊後，16日凌晨依違反《貪污治罪條例》等罪嫌，諭令高虹安以60萬元交保候傳，辦公室主任陳奐宇及前助理「公衛文」王郁文各交保10萬元，高虹安男友李忠庭獲無保請回。