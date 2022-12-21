被指是敗選「戰犯」　柯建銘：把我跟林智堅拖去斬首示眾好了

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立委蔡易餘的父親、前立委蔡啟芳日前批評「該檢討的沒有人敢說」引發爭議。蔡易餘則解讀自己父親想法，且點出這次敗選的三大戰犯，包含總召柯建銘、前新竹市長林智堅、以及蔡易餘自己。對此，柯建銘21日表示，假如敗選原因推給他與林智堅，就把兩人推出去斬首示眾就好了，「同志們：少放炮，多做事，為望！」

對於九合一大敗，柯建銘表示，敗選後，他曾在11月27日的臉書寫道：「事到盛時須謹慎，境到逆處乃從容。勝敗兵家事不期，包羞忍恥是男兒。江東子弟多才俊，捲土重來未可知。」11月28日的臉書更寫道：「我們都是『戰犯』，放下個人，放下派系。大悲痛，大反省，大團結。」



對於被指是戰犯，柯建銘表示，驚聞前立委蔡啟芳，不改草莽直率個性發言，後見其子蔡易餘臉書直接「詮釋」，稱「柯建銘林智堅師徒為頭號戰犯」。

柯建銘坦言，自己只能說假如敗選原因，推給他與林智堅，好似兩人為二戰後日本頭號戰犯「東條英機與岡村寧次」，那很簡單，「就把我與林智堅推出去斬首示眾就好了。」

柯建銘表示，如此民進黨敗選檢討馬上結束完成，終極定案。民進黨民調立刻回升，選票回流，黨內相安無事，從此一帆風順，2024繼續執政，國泰民安，風調雨順，「那我跟智堅大可慷慨赴燕市，從容做楚囚，引刀成一快，不負民進黨。同志們：少放炮，多做事，為望！」