被指是敗選「戰犯」　柯建銘：把我跟林智堅拖去斬首示眾好了

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被指是九合一敗選「戰犯」　柯建銘：把我跟林智堅拖去斬首示眾好了

▲▼柯建銘 受訪 民進黨要大檢討 黨主席人選要大家坐下來談。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立委蔡易餘的父親、前立委蔡啟芳日前批評「該檢討的沒有人敢說」引發爭議。蔡易餘則解讀自己父親想法，且點出這次敗選的三大戰犯，包含總召柯建銘、前新竹市長林智堅、以及蔡易餘自己。對此，柯建銘21日表示，假如敗選原因推給他與林智堅，就把兩人推出去斬首示眾就好了，「同志們：少放炮，多做事，為望！」

對於九合一大敗，柯建銘表示，敗選後，他曾在11月27日的臉書寫道：「事到盛時須謹慎，境到逆處乃從容。勝敗兵家事不期，包羞忍恥是男兒。江東子弟多才俊，捲土重來未可知。」11月28日的臉書更寫道：「我們都是『戰犯』，放下個人，放下派系。大悲痛，大反省，大團結。」

對於被指是戰犯，柯建銘表示，驚聞前立委蔡啟芳，不改草莽直率個性發言，後見其子蔡易餘臉書直接「詮釋」，稱「柯建銘林智堅師徒為頭號戰犯」。

柯建銘坦言，自己只能說假如敗選原因，推給他與林智堅，好似兩人為二戰後日本頭號戰犯「東條英機與岡村寧次」，那很簡單，「就把我與林智堅推出去斬首示眾就好了。」

柯建銘表示，如此民進黨敗選檢討馬上結束完成，終極定案。民進黨民調立刻回升，選票回流，黨內相安無事，從此一帆風順，2024繼續執政，國泰民安，風調雨順，「那我跟智堅大可慷慨赴燕市，從容做楚囚，引刀成一快，不負民進黨。同志們：少放炮，多做事，為望！」

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2022九合一大選民進黨蔡易餘蔡啟芳林智堅柯建銘

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