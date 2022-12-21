不只鍾東錦！4天後就職...又12當選人遭彰檢提「當選無效」之訴

記者唐詠絮／彰化報導

2022九合一大選落幕，彰化地檢接獲涉賄案件有300多件，其中有45名當選人(4議員、2鄉鎮市長、17名鄉鎮市民代表、18名村里長)捲入賄選疑雲，距離12月25日宣布就職日僅剩4天，今天宣布對4名縣議員、2名鄉長、5名代表及1位村長提起當選無效之訴。

▲彰化地檢針對4名縣議員當選人(由左至右分別是施嘉華、林茂明、黃俊源及蕭妤亘)提當選無效之訴。（圖／翻攝自網路）

彰化地檢署指出，針對當選無效之訴，如當選人對其親友或競選團隊成員的賄選行為，有共同參與、授意或同意等不違背其本意等情形，均屬當選人共同賄選行為。

襄閱主任檢察官吳宇軒表示，為尊重選舉結果及維護公平選舉之理念，對施、林、黃姓縣議員當選人、林姓鄉長當選人、洪、林鄉民代表當選人、蕭姓村長當選人等7人，依照公職人員選舉罷免法第 120 條第 1 項第3款之規定，於法定期限內提出6件當選無效之訴。

▲左為二水鄉長蘇界欽，右為芳苑鄉長當選人林保玲。（圖／翻攝自網路）

首波公布的名單中，除了在押的縣議員候選人施嘉華及林茂明之外，還有1名第二選區當選人黃俊源；芳苑鄉長當選人林保玲、芳苑鄉民代表洪江懷、竹塘鄉民代表林全與社頭鄉廣福村長蕭建元等人。

已知下一波彰化地檢將對第6選區縣議員當選人蕭妤亘、二水鄉長蘇界欽及鄉代當選人二水鄉陳昭麟、大村鄉賴英瑜、社頭鄉張聰平等3名鄉代共5人，提起3件當選無效之訴。

檢察長洪家原特別指出，只有公平選舉的當選，才能有效真正就職，即將舉行之縣議會正、副議長、鄉鎮市民代表會正、副主席之選舉，本署也必將持續查察不法，以維護選舉公平。