吳怡農指「六都徵召」釀敗選　曝基層很焦慮

▲吳怡農今天指出民進黨敗選2原因。（圖／記者陳家豪攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨九合一大選慘敗，台北市第三選區立委補選候選人吳怡農21日表示，很多支持者感到焦慮，他認為敗選的核心問題是，完全執政的民進黨更有義務跟社會大眾溝通，且六都採用徵召、徵召日期一直往後推，也是造成縣市首長選舉最後狀況的原因，「我不是說徵召錯的人選，而是要用初選機制推出候選人，我們是民主進步黨」，而初選是民主機制。

吳怡農今年11月底獲民進黨徵召，代表參與台北市立委補選。他今天中午接受網路節目「齊有此理」專訪表示，他知道支持者都很焦慮，他自己也有這個焦慮，如何重新爭取社會的信任，是民進黨要共同面對的挑戰，希望社會大眾看到黨內有各式各樣的聲音，台灣民主化走到這地步，是民進黨與支持者共同實現的，盼共同維護民主制度、提升民主文化，而不是讓民主文化更惡化。

對於民進黨九合一大選敗選原因，吳怡農說，因為台灣沒有出口民調，無法精準知道為什麼會這樣，有人覺得是兵役制度、疫苗，或其他執政的問題，而他自己看到的核心問題是，民進黨完全執政，更加有義務跟社會大眾真誠地溝通，因此，他這次選舉試圖在這方面努力。

吳怡農說，初選、提名機制也是影響縣市首長最後狀況的原因，這次六都提名採用徵召，但他認為應該採用初選，因為民主就是要有競爭，另外，徵召日期一直往後推，一個城市的提名影響到其他城市的提名，例如參選台北市長應該超過半年，要有充分時間跟選民說明市政主張，可是這次提名這麼晚，壓縮了候選人的時間，面對對手不斷抹黑、貼標籤，連回應都來不及了。

對於選舉策略，吳怡農說，民進黨現在整個黨都在檢討，要如何贏回社會大眾的信賴，他不認同自己被評為「佛系打法」的說法，他訴求乾淨選舉，並不代表不競爭，而是不謾罵、不抹黑。他舉例，國民黨對手王鴻薇提出要求行政院長蘇貞昌下台的政見，但叫一個人下台是政治表態、民意調查，絕對不是立法委員的政見，如果內閣改組她就沒事做了嗎？一般人會覺得很荒謬。

主持人王時齊追問，操作仇恨值看起來是有效的，1126民進黨不就是這樣輸的嗎？吳怡農直言，操作仇恨的確是有效的，但的確有更多人期待少一點操作、多一點辯論，選民頭家會期待抹黑、謾罵，或者認真做事、理性的公僕？他主張透過提出政見，說服選民出門投票。他說，對他來說，陸戰、空戰是同一件事情，組織、政策也是同一件事情。

吳怡農說，他在地方聽到很多支持者的焦慮，詢問如果民進黨一直輸下去怎麼辦？不過，他認為選舉不是在比哪邊的支持者聲音比較大，選舉是一場民主競爭，不是敵人在打仗，如果永遠把對手看成敵人，永遠沒辦法擺脫惡性循環，爭取更多選民的熱情和信賴，因此，應該把議題帶回理性討論，讓大家看到選舉不是只有仇恨操作，而是認真面對國家的挑戰，這也是多數選民更期待看到的。