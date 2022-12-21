200民眾聚集總統府前喊「你跳票！我撕票！」　不滿菸防法卡立院

▲「你跳票 我撕票」家長團體呼籲菸防法三讀，總統府前抗議。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

200多位婦幼社福團體和來自各行各業的民眾，於21日上午在總統府前吹哨大喊「你跳票、我撕票」，抗議15年未修正、影響2300萬人健康的《菸害防制法》還卡在立法院。他們希望喚醒總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，記得修正菸防法的承諾。

抗議團體表示，蘇貞昌院長今年4月時宣示，菸防法是優先且重要的國民健康法案，要在本年度完成三讀，當時行政院還派員收下婦幼團體呈交的巨型支票；但等到年尾，這項被蘇貞昌院長列為政績的法案，卻在民進黨團擁有絕對優勢的立法院卡關，目前只完成一讀；反觀國務機要費除罪化的修法快馬加鞭通過，和延宕的菸防法形成巨大的諷刺落差。

對此，新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍帶領媽媽和社工，到總統府前抗議政府對健康法案的承諾眼看就要跳票，有200多位民眾到場支持，大家聚集在總統府前吹哨搶救菸防法，並且大喊：「你跳票！我撕票！」。

何若萍帶領200多位民眾，把包含一張代表菸防法的巨型支票加上象徵2024年的總統選票，當眾撕毀和丟棄，藉此表達民眾對民進黨政府施政不信守承諾予以唾棄。

何若萍強調，民進黨已經在九合一大選，受到民眾不滿意施政的嚴重考驗，如果再漠視國民健康法案，那緊接著2024要登場的總統和立法院選舉，那張和國民健康等值的選票，就會跟寫上立法承諾的支票，一起被撕成碎片揉成紙團丟進垃圾袋當中。

何若萍主張全面禁售紙菸以及加強防制二手煙害，不只一次表達憂心忡忡；看著紐西蘭已經立法通過《無二手煙霧環境法案》，成為世界上第一個實施逐年提高合法吸菸年齡的國家。她說，「為什麼紐西蘭可以？台灣不行！」難道捍衛國民健康只能成為政治口號？

▲「你跳票 我撕票」家長團體呼籲菸防法三讀，總統府前抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲「你跳票 我撕票」家長團體呼籲菸防法三讀，總統府前抗議。（圖／記者林敬旻攝）