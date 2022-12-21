不滿菸害防治法躺立院1年　社福團體2百人凱道「撕選票抗議」

▲菸害防制法躺行政院近一年，社福團體不滿到總統府前抗議。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

15年未修的《菸害防治法》一直卡在立院委員會，婦幼社福團體擔憂審查進度裹足不前，號召超過200位來自各行各業關心此法案的民眾，前往凱達格蘭大道吹哨，用力吹響代表求救訊號的求生哨，並高喊「你跳票，我撕票」的口號，盼總統蔡英文、行政院長蘇貞昌能重視問題。

2百多位民眾21日上午在總統府前吹哨大喊「你跳票、我撕票」，抗議15年未修正、影響2300萬人健康的《菸害防治法》還卡在立法院；婦幼社福團體和來自各行各業的民眾用沉痛的哨音和口號，喚醒總統蔡英文和行政院長蘇貞昌要記得修正菸防法的承諾。

社福團體高喊，「如果承諾支票跳票，人民就會在2024撕掉對民進黨的選票」，並強調行政院長蘇貞昌在2022年初宣示，菸防法是優先且重要的國民健康法案，要在今年完成三讀，還派人收下婦幼團體的巨型支票，但是卻在立院卡關，僅通過一讀。

新北市志工教育成長協會理事長何若萍帶著社工到總統府前抗議，有2百多位民眾到場聲援，並在總統府前「吹哨」搶救菸害防制法，最後也將代表2004年的總統選票當場撕毀、丟棄，認為民進黨不守承諾。

何若萍強調，民進黨已經在九合一大選，受到民眾不滿意施政的嚴重考驗，如果再漠視國民健康法案，那緊接著2024要登場的總統和立法院選舉，那張和國民健康等值的選票，就會跟寫上立法承諾的支票，一起被撕成碎片揉成紙團丟進垃圾袋當中！