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游錫堃：呼籲台歐守護民主自由　催化中國民主化

▲▼游錫堃院長接見「歐洲議會國貿委員會(INTA)代表團」一行 阿西馬柯波蘿議員(Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU)、沃邦議員(Jörgen WARBORN)、馮安蘭議員(Kathleen VAN BREMPT)、韋德蘭議員(Marie-Pierre VEDRENNE)、卡薄若議員(Karin KARLSBRO)、胡西凡議員(Michiel HOOGEVEEN)、包瑞翰議員(Reinhard BÜTIKOFER)。（圖／立法院提供）

▲游錫堃今天與歐洲議會國貿委員會訪團會面。（圖／立法院提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃20日接見歐洲議會國貿委員會（INTA）代表團時表示，面對中共專制政權對內壓迫、對外擴張及對有華人文化圈民主堡壘之稱的台灣不放棄武力，已對全球和平穩定與自由民主帶來巨大威脅，在國際民主版圖逐漸縮減之際，呼籲國際民主同盟國積極合作，除共同守護台灣的民主自由外，也進一步催化中國境內的民主化。

游錫堃談及，歐洲是其偶像，亦為人類民主發源地，如孟德斯鳩（Montesquieu）三權分立、盧梭（Rousseau）社會契約論、洛克（Locke）天賦人權皆源自於歐洲，再次感謝歐洲國會對台灣的支持，台歐雖位處地球兩端，但民主與自由是雙方共同的語言，同為民主同盟國，定要守護民主自由與人權的普世價值，捍衛全球的和平穩定。

議員阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU）回應說，台歐雙邊關係奠基於共同的普世價值，尊重民主、自由、法治及人權，歐洲議會中亦有多數委員支持台灣，她則藉此訪問機會感謝台灣站在歷史正確的一邊支持烏克蘭，歐洲議會對台海情勢的決議中重申譴責任何用暴力形式所做的威脅，而根據一中原則，盼台海能夠維持現狀，民主自由台灣的未來則應交台灣人民自決。

阿西馬柯波蘿指出，此行訪台盼能夠進一步深化台歐間的盟友關係，台灣是歐盟重要的經貿夥伴，台灣的外資直接投資中，歐洲對台灣直接投資占25%，勝於美日投資的加總，她觀察到在新的多極國際局勢中，貿易已被武器化，故更應加重台灣在此之中的戰略位置，尤其疫情後台灣在韌性供應鏈中占據重要角色，盼望此行訪台能夠與各產業部門、政府單位及半導體產業有深入交流，歐洲議會亦當持續敦促理事及執委會加快台歐雙邊投資協定，並持續支持台灣加入國際組織。

此行訪團成員另包括：國貿委員會人民黨團副協調人沃邦（Jörgen Warborn）、COVID-19特別委員會主席馮安蘭（Kathleen Van Brempt）、國貿委員會副主席韋德蘭（Marie-Pierre Vedrenne）、對白俄羅斯關係代表團副主席卡薄若（Karin Karlsbro）、經濟委員會副主席胡西凡（Michiel Hoogeveen）及對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）。

▲▼游錫堃院長接見「歐洲議會國貿委員會(INTA)代表團」一行 阿西馬柯波蘿議員(Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU)、沃邦議員(Jörgen WARBORN)、馮安蘭議員(Kathleen VAN BREMPT)、韋德蘭議員(Marie-Pierre VEDRENNE)、卡薄若議員(Karin KARLSBRO)、胡西凡議員(Michiel HOOGEVEEN)、包瑞翰議員(Reinhard BÜTIKOFER)。（圖／立法院提供）

▲▼游錫堃院長接見「歐洲議會國貿委員會(INTA)代表團」一行 阿西馬柯波蘿議員(Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU)、沃邦議員(Jörgen WARBORN)、馮安蘭議員(Kathleen VAN BREMPT)、韋德蘭議員(Marie-Pierre VEDRENNE)、卡薄若議員(Karin KARLSBRO)、胡西凡議員(Michiel HOOGEVEEN)、包瑞翰議員(Reinhard BÜTIKOFER)。（圖／立法院提供）

▲▼游錫堃院長接見「歐洲議會國貿委員會(INTA)代表團」一行 阿西馬柯波蘿議員(Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU)、沃邦議員(Jörgen WARBORN)、馮安蘭議員(Kathleen VAN BREMPT)、韋德蘭議員(Marie-Pierre VEDRENNE)、卡薄若議員(Karin KARLSBRO)、胡西凡議員(Michiel HOOGEVEEN)、包瑞翰議員(Reinhard BÜTIKOFER)。（圖／立法院提供）

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