《平均地權條例》周三排審　朝野立委挺「炒房最高重罰5千萬」

▲《平均地權條例》修法進度引發各界關注。（資料照／記者陳建宇攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會本周三排審《平均地權條例》修正草案，現有12版本待審，由於此次修法攸關政府「打炒房」力度，引發各界關注。其中，為落實禁止預售屋與新成屋契約轉售炒作，包括行政院版、民進黨立委江永昌、蔡易餘、莊瑞雄、王美惠、國民黨立委李貴敏、無黨籍立委林昶佐、時代力量黨團版本都支持重罰哄抬房價，新增最高可處新台幣5000萬元罰鍰的規定。

民進黨籍的內政委員會召委王美惠排定議程，將在21日審查《平均地權條例》修正草案，引發房產業者高度關注，這也是自2020年12月院會三讀修正「實價登錄3法」，將預售屋紅單交易納管後，再度排審攸關預售屋納管的《平均地權條例》。

為遏止不動產炒作，行政院會今年4月通過《平均地權條例》部分條文修正草案，限制換約轉售預售屋或新建成屋買賣契約，重罰炒作行為，最高可處新台幣5000萬元罰鍰，且限期未改善者可連續處罰，並建立檢舉獎金制度，以及明定預售屋買賣契約若有解約情形，建商應於30日內申報登錄等規範。

此外，朝野立委紛紛提出《平均地權條例》修正草案，目前包括政院版共有12版本草案付委待審，包括民進黨立委吳玉琴、王美惠、江永昌、莊瑞雄、蔡易餘，以及李貴敏、林昶佐、民眾黨團、時代力量黨團都提出修法主張。

另值得注意的是，除了院版草案聚焦讓預售屋成交資訊申報登錄制度更精進，針對近年各縣市地價評議委員會黑箱作業傳聞不斷，包括江永昌、李貴敏、林昶佐、民眾黨團、時代力量黨團，都主張應邀集相關專家與學者參與評議，新增委員會組成名單及會議紀錄應公告的規定。